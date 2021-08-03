دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری منتشر شد/ انتخاب رشته از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه انتخاب رشته چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی امروز ۱۲ مردادماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد و داوطلبان مجاز می‌توانند از ۱۳ تا ۱۵ مردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی سه شنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. تعداد ۱۲ هزار و ۶۰۱ نفر در این دوره از آزمون ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۸۴.۵ درصد کارت ورود به جلسه را دریافت کردند. پس از اعلام نتایج اولیه ۷ هزار و ۳۹۴ نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شده اند.

تمامی داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته / محل شده‌اند می‌توانند از ۱۳ تا ۱۵ مردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پیش از این قرار بود در ۷ اسفندماه ۹۹ برگزار شود که با اعتراض داوطلبان به ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد و پس از آن در ۷ فروردین ۱۴۰۰ اعلام شد آزمون تا اطلاع ثانوی به تعویق می‌افتد و در نهایت ۸ تیرماه برگزار شد.