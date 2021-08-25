وحید آقاپور بازیگر تئاتر و تلویزیون که تا چندی پیش در پروژه سریال شهید باکری با نام «عاشورا» مشغول بازی بود درباره همکاری اش با این پروژه به خبرنگار مهر بیان کرد: هادی حجازی فر از دوستان قدیم من است که از دوران دانشگاه این دوستی شروع شد و در همان دوران دانشجویی با هم همکاری میکردیم. بعد از آن هم در چند اثر تلویزیونی و برنامههای ترکیبی و نمایشی همکاری داشتیم.
وی اضافه کرد: من از ابتدا که پروژه شهید باکری در مراحل پیش تولید بود در جریان کار قرار گرفتم و در آن نقش جمشید نظمی را بازی میکنم که از فرماندهان لشکر عاشورا بوده و هنوز هم زنده است.
چالش شخصیتهای واقعی در سریال «عاشورا»
بازیگر سریال «عاشورا» با اشاره به حساسیتها و چالشهای این سریال بیان کرد: یکی از حساسیتهای تولید این سریال شخصیتها و فضای واقعی آن است؛ اینکه اغلب شخصیتهای فیلمنامه مستند هستند و ما به ازا دارند و در انتخاب بازیگر هم باید پارامتر شباهت به شخصیت اصلی در نظر گرفته میشد.
وی درباره حساسیتهای خود هادی حجازی فر به عنوان کارگردان مجموعه نیز عنوان کرد: حجازی فر در طول تولید سخت گیری هایی داشت تا در کیفیت سریال کم نگذارد به ویژه که نوعی احساس دین هم به آن سالها داشت. این اثر هم با اینکه یک مینی سریال است اما زمان زیادی برای ساخت آن در همین مدت صرف شد که در نوبتهای متعدد بازپخش، مخاطب با اثر کامل و بدون عیبی مواجه شود.
بازیگر «چک برگشتی» درباره توقف ساخت مینی سریال بیان کرد: در حال حاضر ساخت مجموعه «عاشورا» متوقف شده است اما از هر زمان که شروع شود تولید آن تا دو ماه و نیم ادامه پیدا میکند.
نگاه شاعرانه و سینمایی در سریال
این بازیگر با اشاره به ویژگیها و تمایزهای این مینی سریال تصریح کرد: در این مجموعه یک نگاه شاعرانه وجود دارد و صرفاً یک سریال داستان گو نیست. بخشی از سریالها صرفاً فضایی عامه پسند و داستانی را بیان میکنند اما در اینجا داستان گویی دغدغه اصلی نیست، اگرچه که از مولفههای سینمای عامه پسند هم بهره گرفته است و درکل وجوه متمایزی با آثار مشابه دارد.
بازیگر «عاشورا» درباره جذابیتهای این اثر دفاع مقدسی نیز بیان کرد: «عاشورا» در مجموع سریال پرمخاطبی خواهد بود و مخاطبانی را به تلویزیون اضافه میکند اما به نظرم مخاطبانی فراتر از مخاطبان همیشگی تلویزیون با آن همراه میشوند و از آن لذت میبرند چون واجد یک نگاه سینمایی است.
نقش متفاوت حجازی فر در قامت شهید باکری
وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای هادی حجازیفر تصریح کرد: برای هادی حجازی فر خیلی مهم بود این سریال آبرومند باشد. البته شهرت او در بازیگری به او کمک کرده است که مسیر هموارتری باشد و همین الان هم به نظرم کار آبرومند و موفقی است. اگر مشکلات مالی و لجستیکی برطرف شود، به نظرم جزو سریالهای ماندگار در حوزه دفاع مقدس میشود، پشتیبانیهایی که نبود آنها در حال حاضر باعث شده است که ساخت سریال متوقف شود.
آقاپور در پایان درباره بازی هادی حجازی فر در این سریال با توجه به نقشهای پیشین او مثل فیلمهایی چون «ایستاده در غبار» یادآور شد: نقش مهدی باکری یک تفاوت ماهوی با کاراکتر حاج احمد متوسلیان دارد که متوسلیان فردی برون گرا، فعال و مقتدر است اما مهدی باکری کم حرف، خاموش، آرام و بسیار عارف مسلک است. جنبههای برون گرا در این شخصیت بسیار کم است و طبیعتاً مواجهه متفاوتی را میطلبید، به نمایش دراوردن شخصیت برون گرا چالش کمتری دارد و اینجا با چالش بیشتری مواجه بود و به نظرم نقش متفاوتی برای حجازی فر شده است.
به گزارش مهر، سریال «عاشورا» به کارگردانی هادی حجازی فر و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری ساخته میشود و این روزها تولید آن متوقف شده است. چندی پیش نیز حجازی فر کارگردان این سریال در برنامهای اینترنتی از مشکلاتی گفت که برای ساخت سریال برایش بوجود آمده است و بیان کرده بود که این آخرین کاری است که در این حوزه میسازد و بازیگری میکند.
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