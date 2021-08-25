امکان شرکت دانشجویان علوم پزشکی درحوزه امتحانی محل سکونت فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدسعید هاشمی نظری در نامه ای به دانشگاه های علوم پزشکی شرایط ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، جامع داروسازی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی در شهریورماه ۱۴۰۰ را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: با توجه به محدودیت های تردد بین شهری در برخی استان های کشور همانطور که در نامه ۱۰۳۰/ ۵۰۱/ د تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در خصوص ثبت نام آزمون های مذکور اعلام شده است دانشجویان می توانند در حوزه های امتحانی محل سکونت خود در آزمون شرکت کنند.

دانشگاه های علوم پزشکی باید جهت ویرایش محل آزمون داوطلبان ثبت نام شده و ثبت نام داوطلبان جدید الزاما باید دانشجویان خود را در صورت تمایل آنها در دانشگاه محل سکونت خود یا نزدیکترین حوزه امتحانی به محل سکونت آنها (در صورت حوزه امتحانی نبودن محل سکونت) ثبت نام کنند.

در نوبت آزمون شهریور ۱۴۰۰ برگزاری آزمون ها به صورت الکترونیک الزامی نیست و حوزه‌های امتحانی باید در سامانه ثبت نام آزمون نوع آزمون خود را بر اساس مجموع داوطلبان خود و مهمان از سایر دانشگاه‌ها تعیین کنند و امکان ثبت نام دانشجوی مهمان به همه دانشگاه ها داده شود.

در حوزه هایی که نوع آزمون خود را در سامانه ثبت نام آزمون الکترونیک انتخاب کرده اند، در صورتی که تعداد مجموع داوطلبان خود و مهمان بیش از ظرفیت مورد تایید برای آن دانشگاه باشد موضوع جهت ویرایش نوع برگزاری آزمون به کاغذی توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی در اسرع وقت اعلام شود.

به گزارش مهر، آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی در شهریورماه برگزار می شوند.

ثبت نام دانشجویان متقاضی شرکت کننده در آزمون های پیش کارورزی، علوم پایه ، جامع داروسازی و ارتقای دانش آموختگان داروسازی آغاز شده است و دانشجویان می توانند تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ شهریورماه در این آزمون ها ثبت نام کنند.

زمان آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان پزشکی صبح روز پنجشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۸:۳۰ صبح، آزمون علوم پایه پزشکی بعداز ظهر ۱۸ شهریور ساعت ۱۴ بعدازظهر است.

آزمون جامع داروسازی (۱۸۰ واحدی) صبح روز جمعه ۱۹ شهریور ساعت ۸:۳۰ صبح و آزمون علوم پایه دندانپزشکی بعداز ظهر روز جمعه ۱۹ شهریور ساعت ۱۴ بعدازظهر برگزار می شود.