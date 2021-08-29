به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی که به منظور بررسی «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» برگزار شد، اظهار داشت: کارشناسی در آرای قضائی نقش مستقیمی دارد و بسیاری از احکام قضات بدون نظر کارشناسی صادر نمیشود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بخشی از نارضایتیها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسیهای مسألهدار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسیها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.
محسنی اژهای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسیها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسیها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کارشناسیها را میتوان بدون وضع یا اصلاح قانون رفع کرد، متذکر شد که در صورت لزوم دستورالعملی در این خصوص صادر خواهد کرد.
محسنی اژهای با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسیها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی میشود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را میتوان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.
نظر شما