کمبود اعتبار عامل کندی پروژه «فرزان»/۸ میلیارد اعتبار نیاز است

ناصر نبی‌زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تالار علامه فرزان بیرجند در سال ۹۶ دچار حادثه آتش‌سوزی شد اما به واسطه نیاز بخش هنری و فرهنگی استان کار ساخت آن نیز از سال بعد یعنی ۹۷ آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی درباره چرایی به سرانجام نرسیدن این پروژه بیان‌کرد: به سرانجام رسیدن این پروژه نیازمند ۷-۸ میلیارد تومان اعتبار است که با توجه به تحریم‌ها و شرایط اعتباری کشور در زمینه اعتباری مشکلاتی داریم.

نبی‌زاده با بیان اینکه تاکنون برای این پروژه پنج میلیارد تومان هزینه شده و در مرحله نماسازی است، گفت: این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم در دهه فجر سال ۱۴۰۱ این پروژه به اتمام رسیده و قابل استفاده برای هنرمندان خراسان‌جنوبی باشد.

وی در زمینه واکسیناسیون هنرمندان اظهار کرد: در این زمینه پیگیری‌های لازم را داریم و در حال حاضر در کل کشور سایت ثبت‌نام واکسیناسیون برای هنرمندان بالای ۴۰ سال باز است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: از آنجایی در استان ما این امکان نه فقط برای هنرمندان که برای همه افراد بالای ۴۰ سال امکان پذیر است، رایزنی برای بهره‌مندی هنرمندان بیشتری از این مهم را داریم.

نبی زاده در زمینه اقناع‌سازی افراد در زمینه واکسیناسیون یادآور شد: کمیته اطلاع رسانی ستاد کرونای خراسان‌جنوبی تاکنون ۸۰ جلسه با محوریت‌های مختلف برگزار کرده که یکی از آنان موضوع اقناع افراد برای اقدام به واکسیناسیون هست.

وی یادآور شد: البته در خراسان‌جنوبی جمعیت بالای ۷۰ سال به میزان قابل قبولی واکسن زده‌اند و در مورد افراد باقیمانده نیز در قالب طرح شهید سلیمانی اقدام به اقناع عمومی صورت خواهد گرفت.