۴ رمان جذاب ایرانی و خارجی برای نوجوانان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کتاب خواندن از آن عادت‌هایی است که باید در آدم ریشه کند، با پوست و استخوان آدم یکی شود تا در میان دغدغه‌ها و بالا پایین‌های زندگی به فراموشی سپرده نشود. در سال‌های کودکی، کتاب خواندن هم یکی از فعالیت‌های کودکانه شبیه بقیه بازی‌هاست اما در دوران نوجوانی شکلی جدی‌تر به خود می‌گیرد. در این دوران است که اگر نوجوان، با کتاب‌های خوب، جذاب، خواندنی دمخور شود، سنت کتاب خوانی به رفتار همیشگی و لذت بخش در زندگی‌اش تبدیل می‌شود. شناسایی و معرفی کتاب‌های مناسب بهترین کاری است که می‌توان برای نوجوانان در این سن انجام داد تا به کتاب خوان شدنشان کمک کرد. اگر نوجوانی به دنیای رمان علاقه دارد، با معرفی رمان‌های خارجی و ایرانی زیر، خوراک فکری خوبی در اختیارش قرار دهید.

۱. داستان‌های هری پاتر

مجموعه داستان‌های هری پاتر نوشته جی کی رولینگ در یک نگاه کلی از دنیای جادو و جادوگری می‌گوید. شیوه روایت جذاب داستان‌ها به گونه‌ای است که هر خواننده‌ای سوار بر حوادث داستان و همراه با هری پاتر و دوستانش به جنگ شر و بدی می‌رود. برای نوجوانانی که هنوز رابطه دوستانه‌ای با کتاب ندارند، مجموعه ۷ جلدی هری پاتر پیشنهاد خوبی است. این کتاب‌ها، چند ماهی او را درگیر می‌کنند و چند ماه برای ایجاد عادتی در یک نوجوان زمان خوب و مناسبی است. اگر با نوجوانی پر شر و شور مواجه هستید که فعالیت‌های پرتحرک را بیشتر دوست دارد، با پیشنهاد کتابی صوتی شروع کنید چون می‌تواند ضمن فعالیتی دیگر داستان را بشنود و دنبال کند. خرید نسخه صوتی هری پاتر و محفل ققنوس یا سایر داستان‌های هری پاتر مانند سنگ جادو، حفره اسرار آمیز در دنیای آنلاین در دسترس هستند و می‌توان با دانلود کردن و گوش دادن آن، به دنیای جادوگری سفر کرد.

۲. زنان کوچک

زنان کوچک یک رمان کلاسیک است اما از آنهایی که می‌توان رمانی برای تمام نسل‌ها نامگذاری کرد. جلد اول رمان زنان کوچک نوشته لوئیزا می آلکوت، در سال ۱۸۶۸ و جلد دوم آن در سال ۱۸۶۹ منتشر شد. از همان دوران مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و هنوز هم رمانی جذاب و خواندنی است. زنان کوچک، داستان ۴ خواهر را روایت می‌کند که در کنار مادر و خدمتکار سیاه پوست خود زندگی می‌کنند. پدر به دلیل جنگ دور از خانواده است و حالا باید در دنیایی زنانه زندگی خود را پیش ببرند. ۴ زن اصلی این داستان، شخصیتی متفاوت و علایقی خاص خودشان دارند و یاد می‌گیرند هر اتفاقی را با در کنار هم بودن و حمایت بی توقع پشت سر بگذارند. لوئیزا این کتاب را با الهام از زندگی خانوادگی خودش نوشته و چنان داستان پرکششی خلق کرده که در طول ۱۵۰ سالی که از تولد زنان کوچک می‌گذرد، بارها سوژه فیلم سینمایی، سریال، کارتون و حتی برنامه رادیویی بوده است.

۳. ماهی سیاه کوچولو

خلاصه داستان ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی را از همه می‌توانید بپرسید. همه می‌دانند داستان بچه ماهی کنجکاوی است که به برکه کوچک خودشان راضی نبود و می‌خواست به دیدار دریا برود. راهی که در شجاعت خیلی‌ها نبود اما ماهی سیاه کوچولو راهی شد و در این راه بزرگ شد ولی ماهی سیاه کوچولو را باید خط به خط خواند؛ به خصوص برای نوجوانان که بدانند در راه زندگی، منفی گویان و ناامیدکنندگان کم نیستند اما نباید گوش به آنها سپرد؛ باید عاشق دریا بود و سرسختانه به دنبالش رفت. درست مثل بگومگوی ماهی سیاه کوچولو و مامان قورباغه: " ماهی سیاه کوچولو هم خنده اش گرفت. فکر کرد که بهتر است کفچه ماهی‌ها را به حال خودشان بگذارد و برود. بعد فکر کرد بهترست با مادرشان هم دو کلمه یی حرف بزند، پرسید: حالا مادرتان کجاست؟ ناگهان صدای زیر قورباغه‌ای او را از جا پراند.

قورباغه لب برکه، روی سنگی نشسته بود. جست زد توی آب و آمد پیش ماهی و گفت: من اینجام، فرمایش؟

ماهی گفت: سلام خانم بزرگ!

قورباغه گفت: حالا چه وقت خودنمایی است، موجود بی اصل و نسب! بچه گیر آورده‌ای و داری حرف‌های گنده گنده می زنی، من دیگر آنقدرها عمر کرده‌ام که بفهمم دنیا همین برکه است. بهتر است بروی دنبال کارت و بچه‌های مرا از راه به در نبری.

ماهی کوچولو گفت: صد تا از این عمرها هم که بکنی، باز هم یک قورباغه نادان و درمانده بیشتر نیستی.

کتاب ماهی سیاه کوچولو به صورت الکترونیک و صوتی هم در فضای آنلاین موجود است و می‌توان با دانلود کامل نسخه الکترونیک یا صوتی همراه ماهی سیاه کوچولو شد.

۴. زیبا صدایم کن

در میان رمان‌های جدید ایرانی برای نوجوانان هم " زیبا صدایم کن" می‌تواند پیشنهاد جذابی باشد. رمانی از فرهاد حسن زاده، نویسنده شناخته شده و پر کار حوزه کودک و نوجوان که بیش از ۸۰ عنوان کتاب را در کارنامه خودش دارد.

کتاب زیبا صدایم کن، داستان دخترپانزده ساله‌ایست که زیر نظر بهزیستی زندگی می‌کند و رویای بودن کنار و مادرش را در سر دارد. او می‌کوشد روز تولدش را در کنار پدرش که در مرکز ترک اعتیاد بستری است، جشن بگیرد ولی این فرار ۲ تایی مشکلاتی را برای او ایجاد می‌کند و درس‌های بزرگی به او می‌دهد. این کتاب جوایز بسیاری برای فرهاد حسن زاده به همراه داشت. در سال ۱۳۹۵ برگزیده شورای کتاب کودک و هجدهمین جشنواره کانون پرورش فکری شد و به فهرست کلاغ سفید کتابخانه بین‌المللی مونیخ آلمان راه یافت.

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