خرید و فروش سیمان خارج از بورس کالا ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله کشاورز، معاون امور معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت در نامه ای به روسای سازمانهای صمت ۴۱ استان این ممنوعیت را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه به واحدهای تولیدکننده سیمان، واحدهای تولیدی سیمان‌بر، مجریان پروژه های ملی و عمرانی، عاملین فروش سیمان، شرکتهای تعاونی مصالح فروشان و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه مجاز ساختمانی دو هفته مهلت داده شده تا در بورس کالا ثبت نام و نسبت به دریافت کدبورسی جهت خرید سیمان از بورس کالا اقدام کنند.

متن کامل بخشنامه به این شرح است:

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به تصمیمات متخذه جهت عرضه سیمان در بورس کالا و ممنوعیت هرگونه خرید و عرضه خارج از بورس کالا، دستور فرمایید موارد ذیل در خصوص ثبت نام و مهلت اخذ کدبورسی مورد توجه و اقدام لازم قرار گرفته و گزارش اقدامات انجام شده و نتایج حاصله در پایان دو هفته به این معاونت ارسال گردد.

کلیه واحدهای تولیدکننده سیمان که تاکنون موفق به اخذ کدبورسی نشده اند، می بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه، در بورس کالا ثبت نام و نسبت به عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام کنند.

کلیه واحدهای تولیدی سیمان بر دارای پروانه معتبر بهره برداری از مراجع ذیربط که از سیمان بعنوان مواد اولیه استفاده می کنند از جمله شرکتهای بتن ساز، موزائیک ساز با توجه به ظرفیت پروانه و سیمان مورد نیاز با اخذ معرفی نامه از سازمان صمت استانها به بورس کالا مراجعه و ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت نام و نسبت به دریافت کدبورسی اقدام کنند.

کلیه خریداران مجاز پروژه های ملی، عمرانی با اخذ معرفی نامه رسمی از معاون عمرانی استانها و انبوه سازان با اخذ معرفی نامه از ادارات کل مسکن و شهرسازی محل اجرای پروژه می بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این نامه در بورس کالا ثبت نام و نسبت به اخذ کد بورسی اقدام کنند.

کلیه خریداران مجاز برای مصارف عمومی و مردمی شامل: عاملین فروش سیمان (که مالک یک واحد صنفی دارای جواز معتبر مصالح فروشی در منطقه ای مشخص با دفتر و انبار مناسب می باشند و برای عرضه سیمان با رعایت ضوابط اعلام شده از سوی کارخانه فعالیت می کنند)، شرکتهای تعاونی مصالح فروشان که از فعالیت هماهنگ و منسجم چندین عامل دارای پروانه تشکیل شده اند، اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پرواز مجاز ساختمانی با تعیین میزان سیمان مورد نیاز و متناسب با پیشرفت پروژه، می بایست ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ، در بورس کالا ثبت نام و نسبت به خرید از بورس کالا اقدام کنند.