  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۱:۰۴

سروری در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛

ابهام در اعزام نیروهای خدماتی شهرداری تهران به مراسم اربعین

ابهام در اعزام نیروهای خدماتی شهرداری تهران به مراسم اربعین

نائب رئیس شورای شهر تهران از مشخص نبودن تصمیم شهرداری در اعزام نیروهای خدماتی به اربعین اشاره کرد و گفت: امیدواریم از طریق مسئولان کشور رایزنی‌هایی برای اعزام بیشتر زائران به عراق انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران به برنامه‌ریزی کشور عراق برای پذیرش ۳۰ هزار زائر ایرانی اشاره کرد و افزود: این تعداد زائر یعنی هیچ و در قبال جمعیت میلیونی که هر ساله در مراسم اربعین شرکت می‌کنند رقمی نیست و امیدواریم از طریق مسئولان جمهوری اسلامی رایزنی‌هایی برای اعزام بیشتر زائران به عراق انجام شود.

وی افزود: اعزام نیروهای خدماتی شهرداری تهران نیز برای اربعین هنوز مشخص نیست و به‌زودی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد شد.

نایب رئیس شورای شهر تهران درباره برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین و جاماندگان نیز گفت: طی روزهای گذشته جلسه‌ای را در این زمینه داشتیم و منتظر تعیین تکلیف اعزام زائران برای مراسم اربعین در کربلا هستیم و پس از این موضوع تصمیم‌گیری خواهد شد اما امسال نیز مراسم جاماندگان اربعین با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در پایتخت انجام خواهد شد.

کد مطلب 5298953
سمیرا خباز

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه