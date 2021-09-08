به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام مرتضی حاجیانی مدیرکل فضای مجازی معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی»، در نشست خبری بخش گرافیک نخستین سوگواره بین‌المللی ملت امام حسین (ع) به ارائه گزارشی مختصر از روند فعالیت‌های این سوگواره پرداخت و اظهار داشت: بخش گرافیک این سوگواره در سال‌های گذشته با نام سوگواره مجازی اشراق به مدت هفت سال به فعالیت خود ادامه می‌داد، اما امسال با توجه به هم افزایی دفتر تبلیغات اسلامی، رادیو معارف، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان، بسیج رسانه و شبکه ولایت و شکل‌گیری نخستین سوگواره بین‌المللی ملت امام حسین (ع)، صورت خاصی به خود گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در راستای فعالیت‌های گرافیکی یک سلسله دوره‌های آموزشی در بستر مجازی انجام می‌شود، از برگزاری کارگاه گرافیک در استان‌هایی همچون اصفهان و خراسان رضوی خبر داد و گفت: ما در این سوگواره می‌خواهیم ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای مشتاقان این عرصه در فضای مجازی را شناسایی کرده و آنها را ساماندهی کنیم.