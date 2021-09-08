ابوالقاسم جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره صدور ویزای عراق اظهار داشت: تا کنون وزارت امور خارجه به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که ویزای عراق برای زائران اربعین به صورت انفرادی صادر می‌شود.

وی درباره قیمت بلیت پروازهای اربعین ادامه داد: قیمت بلیت هنوز به صورت قطعی مشخص نشده است.

معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری درباره اینکه فعلاً برخی ایرلاین‌ها اقدام به فروش بلیت با قیمت حدود ۴ میلیون تومان برای یک طرف و تا ۸ میلیون تومان برای رفت و برگشت می‌کنند، آیا قرار است با همین قیمت به فروش برسد؟ بیان کرد: قیمت بلیت اربعین قرار است پایین‌تر از ارقام کنونی به فروش برسد.

وی افزود: در حال بررسی هستیم ولی نظر ما برای نرخ بلیت پروازهای اربعین، زیر ۵ میلیون تومان است؛ قیمت بلیت پروازهای اربعین به زودی اعلام خواهد شد.