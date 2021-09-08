ایجاد فرصت مجدد درج معدل دیپلم برای داوطلبان کاردانی نظام جدید

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه های ۱۲ و ۲۱ مردادماه ۱۴۰۰ فرصت مجدد برای درج معدل کل دیپلم برای دانش آموزان سال آخر دیپلم متقاضی رشته های پذیرش با سوابق (معدل کل) مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۰ ایجاد شد.

برابر هماهنگی به عمل آمده با معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعهد وزارت آموزش و پرورش درباره اعلام معدل کل دیپلم به دانش آموزان سال آخر شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش تا تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰، فرصت مجددی برای دانش آموزان سال آخر فراهم شد.

آن دسته از متقاضیان پذیرش برای رشته های با سوابق تحصیلی (معدل کل) که تاکنون موفق به دریافت و اعلام معدل کل دیپلم خود به سازمان سنجش نشده‌اند، می توانند از تاریخ ۱۷ تا ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۰ می توانند به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به درج معدل کل دیپلم خود اقدام کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص متقاضیانی که برای اصلاح معدل در تاریخ تعیین شده اقدام نکنند، طبق ضوابط اقدام خواهد کرد.