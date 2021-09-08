به گزارش خبرگزاری مهر، اتفاقات اخیر کشور افغانستان و اقدامات طالبان در این کشور، از خبرهای داغ رسانه‌های داخلی شده است.

بسیاری از کاربران فضای مجازی نیز نظرات خود را در صفحه‌های شخصی خودشان بروز داده‌اند، تا جایی‌که بالاترین هشتگ توییتر که توسط کاربران ترند شده، هشتگ «پنجشیر» به تعداد ۱۶۵۰۰ توییت است.

پنجشیر تنها ولایتی است که در برابر حملات ماه گذشته طالبان ایستاد و سقوط نکرد، اما این روزها جنگ در پنجشیر به بالاترین حد رسیده و با وجود اینکه طالبان تمام تلاش خود را برای پیروزی در این جنگ دارد، نیروهای مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تا کنون پایداری کرده‌اند.

خبرهای چند روز گذشته، خبرهای ضد و نقیض از طرف سخنگوی طالبان و احمد مسعود است که طالبان از سقوط پنجشیر و احمد مسعود از مقاومت پنجشیر در برابر سقوط خبر می‌دهند.