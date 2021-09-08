جبهه پنجشیر: دولت جدید طالبان غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پنجشیر در بیانیه‌ای اعلام کابینه موقت از سوی طالبان را غیر قانونی و آن را نماد بارز دشمنی با مردم افغانستان تعبیر کرد.

همچنین این جبهه به رهبری احمد مسعود از مشورت با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی، با هدف اعلام ساختار حکومت انتقالی مردم سالار و پاسخگو خبر داد.

جبهه پنجشیر همچنین از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی خواسته است که از همکاری سیاسی و دیپلماتیک با طالبان خودداری کنند.

این در حالی است که روز گذشته، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پس از اعلام دولت جدید، وعده داد: در دولت آینده سعی می‌کنیم که از اقوام مختلف استفاده شود. ما تلاش خواهیم کرد تا همه اقشار جامعه افغانستان در دولت بعدی نقش داشته باشند.

دو روز پیش، طالبان مدعی تسلط بر پنجشیر شد و با اعلان خاتمه جنگ از رفع موانع برای تشکیل دولت خبر داد. با این حال جبهه پنجشیر می‌گوید تا کسب اطمینان از تشکیل دولت فراگیر، به مبارزه ادامه خواهد داد.