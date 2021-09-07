تظاهرات ضد پاکستانی در کابل به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، اعتراضات شهروندان کابل علیه آنچه دخالت پاکستان در امور افغانستان خوانده می‌شود به خشونت کشیده شد و صدای تیراندازی‌های مداوم نیروهای طالبان در محل برگزاری اعتراضات شنیده شده است. هنوز مشخص نیست که در این تیراندازی‌ها چند نفر از معترضان آسیب دیده‌اند.

این در حالی است که دهها تن از شهروندان کابل در یک تجمع اعتراضی به خیابان‌های این شهر آمده و خواستار تشکیل حکومت مستقل در افغانستان شدند. آن‌ها در عین حال پاکستان را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کردند.

این اعتراضات یک روز پس از فراخوان «قیام عمومی» از سوی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت پنجشیر، برگزار شد.

خبرگزاری رویترز نیز در خبری که در این باره منتشر کرد، به نقل از یک شاهد عینی مدعی شد که نیروهای طالبان برای متفرق کردن جمعیت معترض اقدام به شلیک هوایی کرده‌اند.

ویدئوهایی که در فضای مجازی همرسانی شده است، تعداد زیادی از افراد را در حال دویدن و فرار نشان می‌دهد حال آنکه صدای تیراندازی هم به گوش می‌رسد.

این در حالی است که چند روز پیش، ژنرال «فیض حمید» رئیس سازمان اطلاعات پاکستان (آی‌اس‌آی) در یک سفر غیرمنتظره وارد کابل شد. این مسئله با توجه به اینکه هنوز حکومت جدیدی در افغانستان تشکیل نشده و اسلام‌آباد هم حاکمیت طالبان را به رسمیت نشناخته، انتقادهای فراوانی به دنبال داشت.