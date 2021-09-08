به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم و علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش با موضوع بررسی نحوه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها برگزار شد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش: مدارس به صورت تدریجی و ترکیبی بازگشایی می‌شود

علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه استراتژی آموزش و پرورش و رویکرد ما بازگشایی آرام و ترکیبی و تلفیقی مدارس است، گفت: بازگشایی مدارس یک ابرپروژه به شمار می‌آید و در این فرآیند هیچ مدرسه‌ای از نظارت ما خارج نخواهد بود.

وی گفت: در ابتدای مهرماه با توجه به تکمیل شدن فرآیند واکسیناسیون تا پایان شهریورماه و نیاز به حداقل دو هفته زمان برای ایجاد ایمنی در میان معلمان، بازگشایی حضوری را نخواهیم داشت.

کاظمی تصریح کرد: در فرآیند بازگشایی مدارس ما تابع دستورات ستاد ملی کرونا هستیم و پس از اولویت واکسیناسیون فرهنگیان، به دنبال واکسیناسیون سرویس‌های مدارس، اولیای دانش‌آموزان و کادر شاغل در مدارس و آموزش و پرورش هستیم.

وزیر علوم: چه گروه‌هایی در اولویت واکسیناسیون دانشجویان قرار دارند؟

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در حال حاضر واکسیناسیون دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد تا حدی پیش رفته است، گفت: در حال حاضر اولویت وزارت علوم برای واکسیناسیون دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی پیش از سال ۹۸ هستند و طبق این فرمول واکسیناسیون صورت می‌گیرد. همچنین دانشجویان کارشناسی ورودی پیش از سال ۹۶ نیز در اولویت بعدی وزارت علوم قرار دارند.

وی با یادآوری اینکه تمامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها واکسینه شده‌اند، افزود: واکسیناسیون کارکنان وزارت علوم نیز شروع شده و با سرعت ادامه دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه فعلاً برنامه‌ای برای آموزش حضوری دانشجویان با توجه به کامل نبودن فرآیند واکسیناسیون در کشور نداریم، تأکید کرد: فقط در حوزه تحصیلات تکمیلی و مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجویانی که پروپوزال یا طرح‌های پژوهشی آنها تأیید شده می‌توانند در دانشگاه‌ها حاضر شوند.

وی از غیربومی بودن ۶۰ درصد دانشجویان وزارت علوم خبر داد و یادآور شد: تفاوتی که وزارت علوم با وزارت آموزش و پرورش دارد، وجود محصلان غیربومی است که این دانشجویان نیازمند خوابگاه و سایر امکانات هستند.

وزیر بهداشت: ۲۰ میلیون دز واکسن آماده تزریق داریم

بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه در حال حاضر ۲۰ میلیون دز واکسن آماده تزریق داریم، گفت: تا پایان مهرماه این رقم به ۷۰ میلیون دز می‌رسد و بخش عمده‌ای از جمعیت کشور واکسینه خواهند شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه تمامی اساتید دانشگاه‌ها واکسینه شده‌اند، تصریح کرد: واکسیناسیون دانشجویان پزشکی نیز انجام شده و ادامه دارد.

وی با تأکید بر اینکه با وزارت علوم و آموزش و پرورش نهایت همکاری را برای واکسیناسیون کادر آموزشی خواهیم داشت، از روش آموزش مجازی انتقاد و عنوان کرد: آموزش مجازی آسیب بسیار بزرگی را بر پیکره نظام آموزشی کشور وارد کرده و باید به دنبال آموزش حضوری در کشور باشیم.

عین اللهی گفت: بر همین مبنا به دنبال بازگشایی ترکیبی و حضوری مدارس و دانشگاه‌ها از اواسط مهرماه خواهیم بود.

فلاحی: ۹۰ هزار کلاس درس با دانش‌آموزان زیر ۱۵ نفر داریم

احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این نشست با بیان اینکه در حال حاضر طبق آمار آموزش و پرورش ۹۰ هزار کلاس درس با تعداد دانش‌آموزان زیر ۱۵ نفر داریم، خواستار بازگشایی این کلاس‌های درس و مدارس و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور شد.

دهمرده: امکانات مناطق محروم برای آموزش مجازی مناسب نیست

حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل و زهک و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه زیرساخت‌های آموزش مجازی در استان‌های محرومی همچون سیستان و بلوچستان فراهم نیست، خواستار تمهید مقدمات برای اولویت قرار دادن استان‌های محروم جهت بازگشایی حضوری مدارس شد.

بشیری: نشاط جامعه در گرو بازگشایی مدارس است

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت و عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه نشاط جامعه در گرو بازگشایی مدارس است، خواستار برنامه‌ریزی دقیق و عمل به آن برخلاف سال گذشته در دوران کرونا شد.

وحیدی: یک میلیون دانش آموز پنهان داریم

محمد وحیدی نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواستار برقراری عدالت آموزشی در سراسر کشور شد و گفت: در حال حاضر یک میلیون دانش‌آموز پنهان داریم که پس از شیوع کرونا از وضعیت آنها اطلاعاتی در دست نیست.

وی همچنین افزود: بسیاری از کلاس‌های درس به ویژه در مناطق عشایری ظرفیت بازگشایی از اول مهرماه را دارند و در صورت فراهم بودن شرایط این مدارس می‌توانند به صورت حضوری بازگشایی شوند.

حق وردی: تصمیمات باید به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شود

حسین حق‌وردی نماینده مردم شهریار و قدس و ملارد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با یادآوری اینکه سال گذشته نیز چنین جلسه‌ای با حضور وزرا در کمیسیون آموزش برگزار اما دو سه روز مانده به بازگشایی مدارس همه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها کنار گذاشته شد، گفت: باید مردم و خانواده‌ها کاملاً در جریان نحوه بازگشایی مدارس قرار گیرند و برنامه واکسیناسیون فرهنگیان، سرویس‌های مدارس و اولیای دانش‌آموزان برای مردم کاملاً شفاف باشد.

ویس کرمی: حتی با واکسیناسیون هم نمی‌توان از عدم شیوع کرونا مطمئن بود

مهرداد ویس کرمی نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی و عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه وضعیت کرونا در جهان به نحوی شده که حتی با واکسیناسیون نیز نمی‌توان به قطع دانست که جلوی شیوع کرونا گرفته خواهد شد، گفت: درخواست دارم تصمیمات اتخاذ شده و اعلامی به مردم حتماً در حضور ۳ وزیر متولی امر که در این جلسه حضور دارند، اتخاذ و رسانه‌ای شود؛ همچنین لازم است که پیشنهادات از مناطق به مرکز واصل و در ستاد تصمیم‌گیری شود.