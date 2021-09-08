۷۰ درصد فرهنگیان کرمان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، ماشا الله میرزاحسینی حاشیه بازدید از مرکز تجمیعی واکسیناسیون فرهنگیان شهید سام نژاد اظهار کرد: بیش از ۳۰ هزار نفر از کارکنان مجموعه آموزش و پرورش استان کرمان (اعم از معلمان مدارس دولتی و غیردولتی)، با حضور در پایگاههای تجمیعی واکسیناسیون ویژه فرهنگیان، مرحله اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
وی افزود: مراکز واکسیناسیون فرهنگیان از پنجم مرداد ماه آغاز به کار کرده و دوز دوم واکسن فرهنگیان با توجه به زمان بندی لازم برای هرنوع واکسن، اعمال خواهد شد.
میرزا حسینی در خصوص ۳۰ درصد باقی مانده فرهنگیان که واکسینه نشدهاند، اظهار کرد: این تعداد از فرهنگیان که به دلایل ابتلاء یا مشکوک بودن به کرونا یا داشتن بیماری زمینهای و یا در خواست نوع خاصی از واکسن، از تزریق جا ماندهاند، با پیگیریهای صورت گرفته از طریق مدیران آموزش و پرورش تا قبل از آغاز سال تحصیلی، واکسن خود را دریافت خواهند کرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمان تأکید کرد: در صورت آموزش حضوری، هیچ معلمی بدون داشتن کارت واکسن حق حضور در کلاس را ندارد و عدم تزریق واکسن معلمان به دلایل غیر پزشکی قطعاً تبعات حقوقی خواهد داشت.
میرزا حسینی گفت: زیر ساختهای مناسب برای آموزش حضوری در مدارس ایجاد شده و این آمادگی وجود دارد که هر زمان شرایط مساعد شود، کلاسهای درس به صورت حضوری دایر شود.
وی اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته قبل از شروع سال تحصیلی جدید سرانه بهداشتی به حساب مدارس واریز خواهد شد.
میرزا حسینی بیان کرد: تجهیزات بهداشتی و ورزشی تا پایان شهریور ماه به همه مناطق، نواحی و شهرستانهای استان در قالب کاروان مهر با نشاط ارسال خواهد شد.
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