دریافت 7 MB کد مطلب 5300199 https://mehrnews.com/xW4wm ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵ کد مطلب 5300199 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، ۱۷:۱۵ اسراِی فلسطینی چگونه فرار کردند؟ شبکههای تلویزیونی رژیم صهیونیستی فرار شش اسیر فلسطینی از امنیتی ترین زندان این رژیم را بازسازی نمودند. کپی شد مطالب مرتبط فرار از زندان رژیم صهیونیسیتی هشدار شدید به اسرائیل درباره ترور قهرمانان عملیات جلبوع نظامیان صهیونیست دست کم ۵۰ فلسطینی را زخمی کردند ۶ اسیر فلسطینی از زندان «جلبوع» رژیم صهیونیستی فرار کردند فرار اسرای فلسطینی از زندان جلبوع بر جبهه های مختلف تاثیرگذار است خاک تونل حفر شده در زندان «جلبوع» چه شد؟/ عملیات پیچیده پنهانسازی «حماس» به رژیم صهیونیستی درباره تعرض به اسرای فلسطینی هشدار داد فرار ۶ اسیر فلسطینی و شکست امنیتی «تل آویو»/ رسوایی برای صهیونیستها برچسبها مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی زندان جلبوع
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