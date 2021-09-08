به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه «فلسطین الیوم» مطلبی را در خصوص فرار ۶ اسیر فلسطینی از زندان «جلبوع» رژیم صهیونیستی منتشر کرد. این پایگاه در مطلب خود آورده است: سؤالی که افکار عمومی مطرح می‌کنند این است که ۶ اسیر فلسطینی که موفق شدند از زندان «جلبوع» فرار کنند، چگونه توانستند خاک تونل حفر شده را از چشم زندانبانان مخفی سازند.

بر اساس این گزارش، در ادامه مطلب پایگاه فلسطین الیوم آمده است: «رأفت حمدونه» اسیر آزاد شده فلسطینی و کارشناس امور اسرا معتقد است که مخفی کردن خاک تونل از چشم زندانبانان صهیونیست عملیات پیچیده‌ای است و قطعاً ۶ اسیر زمان زیادی را صرف کرده‌اند تا بتوانند این خاک را به شیوه‌ای که کسی متوجه نشود، از زندان خارج کنند.

پایگاه مذکور در ادامه عنوان کرده است: یکی از احتمالاتی که «حمدونه» مطرح می‌کند این است که اسرا خاک تونل را از طریق کیسه‌های زباله به بیرون فرستاده باشند. این شیوه نیز زمان زیادی برده است؛ بدین ترتیب که اسرا خاک را در مقادیر کم در کیسه‌های زباله مخفی می‌کرده‌اند و اینگونه به بیرون انتقال می‌داده‌اند.

در ادامه مطلب مذکور آمده است: «عومر بارلیو» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که عملیات فرار اسرای فلسطینی بسیار دقیق و حساب شده بوده است. او می‌گوید که احتمالاً اسرای فلسطینی از سوی افرادی در خارج از زندان حمایت شده‌اند.

فلسطین الیوم همچنین افزوده است: این مسأله را می‌توانم با قطعیت بگویم که عملیات فرار مستلزم آن بوده است که اسرای فلسطینی از گوشی موبایل استفاده کنند. اگر چنین چیزی اثبات شود، باید گفت که زندانبانان زندان جلبوع با چالش بزرگی مواجه خواهند شد.

گفتنی است، فرار اسرای فلسطینی واکنش‌های مختلفی به دنبال داشته است. در همین ارتباط، جنبش جهاد اسلامی تاکید کرد که عملیات فرار اسرا از زندان، یک عملیات قهرمانانه است که ضربه‌ای بزرگ به نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی و سیلی محکمی به ارتش و ساختار سیاسی رژیم اشغالگر صهیونیستی است. این جنبش اعلام کرد که همزمان شدن این عملیات قهرمانانه با ضربه محکمی که دشمن صهیونیستی در مرز غزه دریافت کرد، شکست و ناتوانی این رژیم را بیش از پیش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، فوزی برهوم سخنگوی حماس نیز تاکید کرد که فرار ۶ نفر از اسرا علیرغم تمامی موانع امنیتی، اقدامی شجاعانه و قهرمانه است. این پیروزی چالشی حقیقی را در برابر نهادهای امنیتی صهیونیستی قرار داد که خود را شکست‌ناپذیر می‌دانستند. وی تاکید کرد که این پیروزی ثابت کرد که دشمن صهیونیستی علیرغم تمامی امکاناتی که در اختیار دارد، هرگز پیروز نخواهد شد. سخنگوی حماس بیان کرد که این عملیات قهرمانانه ثابت کرد که مبارزه ملت فلسطین برای آزادی حتی در داخل زندان هم ادامه دارد و متوقف نخواهد شد.