به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۱ فوتسال از روز گذشته به میزبانی کشور لیتوانی آغاز شد و این مسابقات تا ۱۱ مهر ادامه خواهد داشت.
تیم ملی فوتسال ایران در گروه ششم این رقابتها با آرژانتین، آمریکا و صربستان همگروه است. ملی پوشان کشورمان با هدایت سیدمحمد ناظم الشریعه کار خود را از ساعت ۱۹:۳۰ فردا سه شنبه برابر صربستان شروع میکنند.
صربستان پیش از شروع این رقابتها، دو دیدار تدارکاتی با برزیل برگزار کرد و در یکی از این مسابقات موفق شد حریف قدرتمند خود را با نتیجه تساوی متوقف کند.
کادر فنی و بازیکنان تیم ملی ایران در مصاحبههای خود از بازی با صربستان به عنوان «کلید» صعود به دور بعد یاد کردهاند؛ دیداری که نتیجه آن میتواند تاثیر زیادی در تعیین تیمهای صعود کننده به مرحله بعد داشته باشد.
ایران در حالی که ۹ بازیکن از جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا را برای این دوره از مسابقات هم حفظ کرده، با دغدغه مصدومیت ملی پوشان مواجه است.
حسین طیبی یکی از ستارههای تیم ملی فوتسال ایران به دلیل شکستگی دنده، قطعاً تا پایان مرحله مقدماتی نمیتواند ایران را همراهی کند. قوزک پای احمد اسماعیل پور هم در تمرینات ایران در کشور لیتوانی آسیب دید تا حضورش در دیدار مهم برابر صربستان در ابهام باشد.
در دیگر بازی این گروه، تیم آرژانتین به مصاف آمریکا میرود.
در این دوره از مسابقات جام جهانی ۲۴ تیم حضور دارند که در ۶ گروه ۴ تیمی با هم رقابت میکنند. دو تیم برتر هر گروه به صورت مستقیم راهی مرحله یک هشتم میشوند و چهار تیم برتر رده سوم هم به این جمع اضافه خواهند شد.
تیم ملی فوتسال کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا موفق شد در رده سوم قرار بگیرد و به همین دلیل انتظارات از این تیم برای قرار گرفتن روی سکوی این مسابقات بالا است.
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