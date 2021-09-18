به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جکی چان فیلمبرداری فیلم بعدی‌اش را که با عنوان «سواری» ساخته می‌شود و یک فیلم کمدی بر پایه هنرهای رزمی در مورد یک مرد و اسبش است شروع کرد.

این بازیگر سرشناس ۶۷ ساله در دوران کرونا نیز همچنان به فعالیت‌هایش ادامه داده و از سال ۲۰۱۹ سالی یک فیلم را راهی سینماها کرده است. در حالی که نام جکی چان همچنان به معنی تضمین فروش بلیت است، شماری از جدیدترین فیلم‌هایش بسیار پرسروصدا شده‌اند.

در پلتفرم چینی نقد فیلم «دوبان» به فیلم «پیشتاز» وی که سال پیش ساخته شد از ۱۰ امتیاز ۴.۵ داده‌اند و فیلم «رمز و راز مهر اژدها: سفری به چین» محصول سال ۲۰۱۹ نیز تنها ۳.۶ امتیاز از ۱۰ امتیاز را گرفته و وضعیت «شوالیه سایه‌ها: بین ین و یانگ» هم وضعیت بهتری نداشته و تنها ۳.۸ امتیاز گرفته است.

در هر حال انتظار می‌رود فیلم جدید وی بتواند از این مانع عبور کند. در «سواری» جکی چان در نقش یک رزمی‌کار به نام لائو لئو بازی می‌کند که عاشق اسبش است. اما وی وقتی بدهی بالا می‌آورد و مجبور می‌شود کاری کند به نظر می‌رسد اسبش را از دست خواهد داد.

این فیلم قرار است برای اکران در سال ۲۰۲۲ آماده شود. عنوان چینی این فیلم «روح اسب اژدها» است و اژدها به سابقه هنرهای رزمی چان اشاره دارد.

فیلم را ژانگ زی سازنده «ستایشگر» نوشته و کارگردانی می‌کند.

در کنار چان دیگر بازیگران فیلم عبارتند از گائو کیلین بازیگر «ستایشگر» و فرزند یکی از کمدین‌های محبوب چینی، لیو هاوکون که بازیگر محبوب ژانگ ییمو است و در «یک ثانیه» و «کلیف واکرز» وی جلوی دوربین رفته است.

سال پیش فیلم «پیشتاز» جکی چان در چین ۴۴ میلیون دلار فروش کرد.