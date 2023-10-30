به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، جکی چان که به تازگی با فیلم «سوار شو» که در آن با یک اسب هم‌بازی شده بود، دیده شده یک فیلم کمدی اکشن با محوریت بچه پانداها را به عنوان پروژه بعدی خودش انتخاب کرده است.

این چهره نمادین فیلم‌های اکشن کمدی در فیلم «طرح پاندا» به کارگردانی ژانگ لوان فیلمساز چینی سازنده فیلم‌هایی چون «آواز جوانی» و «به من پنج بده» بازی می‌کند.

پروژه جدید جکی چان در آخرین روز از بازار جشنواره فیلم توکیو اعلام شد و هفته آینده برای اولین بار در بازار فیلم آمریکایی در لس‌آنجلس برای فروش عرضه خواهد شد.

این فیلم درباره یک بچه پاندای کمیاب با یک دایره سیاه دور یک چشمش است که با تولدش در باغ وحش «نوآ» چین یک حس جهانی برمی‌انگیزد اما وقتی یک سرمایه‌دار از خاورمیانه مزدوران بین‌المللی را برای ربودن بچه پانداهای باغ وحش اعزام می‌کند، چان مجبور می‌شود وارد ماموریت نجات شود. وی در این فیلم در نقش شخصیتی مانند خود واقعی‌اش یعنی یک بازیگر بین‌المللی فیلم‌های اکشن بازی می‌کند.

در خلاصه داستان فیلم از سوی کمپانی سازنده‌اش ماندارین موشن پیکچرز آمده است: در این پارک حیات وحش یک نبرد دفاعی مهیج و خنده‌دار برای نجات پانداها آغاز می‌شود.

شی سی از فیلم «سلام، مامان»، وی شیانگ از فیلم «رودخانه سرخ» ژانگ ییمو و هان یانبو از فیلم «خانواده عالی» هم در این فیلم نقش‌آفرینی می‌کنند.

ماندارین موشن پیکچرز که در هنگ‌کنگ مستقر است، این پروژه را در «بازار فیلم آمریکا» (AFM) که از ۳۱ اکتبر تا ۴ نوامبر (۹ تا ۱۳ آبان) برگزار می‌شود، به توزیع کنندگان بین‌المللی ارایه خواهد کرد.

به غیر از «سوار شو» که در ماه آوریل در چین بیش از ۳۰ میلیون دلار فروخت، جکی چان به تازگی در برابر جان سینا در فیلم «اعتصاب پنهان» ساخته مشترک آمریکا و چین به کارگردانی اسکات وا (سازنده «جنون سرعت») دیده شد که در اکران محدود خود در سینماهای آمریکا با اقبال روبه‌رو نشد اما به طور گسترده در نتفلیکس در سطح بین‌المللی دیده شد. او همچنین صداپیشگی شخصیت «اسپلینتر» را در فیلم «لاک‌پشت‌های جهش‌یافته نوجوان: آشوب جهش یافته» به کارگردانی ست روگن و ایوان گلدبرگ بر عهده داشت که ۱۸۰.۵ میلیون دلار در سراسر جهان برای پارامونت پیکچرز فروش کرد.

این بازیگر ۶۹ ساله همیشه پرمشغله چندین پروژه در دست ساخت دارد که دنباله انیمیشن «پاندای کونگ‌فو کار» برای دریم ورکز در نقش «استاد میمون» از جمله آنهاست. خبر ساخته شدن «ساعت شلوغی ۴» هم مدتی است اعلام شده است.