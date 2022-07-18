به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جکی چان اسطوره فیلمهای هنرهای رزمی، فیلمی درباره تخلیه افراد خارجی از یمن را میسازد. این فیلم مربوط به دورهای است که عربستان و امارات در حال افزایش نیرو برای جنگ در این کشور بودند.
بخشی از این فیلم در سوریه ساخته میشود و گرچه جکی چان تهیه کننده اجرایی فیلم است اما برنامهای برای سفر به سوریه ندارد.
ساخت این فیلم با عنوان «عملیات خانه» سال پیش اعلام شده بود. آن زمان سانگ یینژی به عنوان کارگردان و یکی از تهیهکنندگان معرفی شد و از این پروژه به عنوان یکی از معدود فیلمهای با تم عربی که توسط چین ساخته میشود یاد کرد. گفته شده بود این فیلم با زیرنویس عربی و انگلیسی اکران میشود.
اکنون سانگ گفته پاندمی موجب تاخیر در ساخت فیلم شد، اما ماه اکتبر فیلمبرداری آن در امارات متحده شروع میشود و سپس نیروهای ساخت به لبنان و دیگر کشورهای عربی میروند. وی ابراز امیدواری کرده بود که فیلم پیش از تابستان ۲۰۲۲ پایان یابد.
با توجه به اینکه یمن برای فیلمبرداری فیلم خطرناک بود؛ سوریه و منطقه حجرالاسود که پایگاه سابق داعش بود و در ۴ کیلومتری جنوب دمشق واقع است، به عنوان یکی از لوکیشنهای فیلم انتخاب شد.
از پنجشنبه فیلمبرداری در این منطقه شروع شد.
سانگ به خبرنگاران حاضر در سوریه گفت که این فیلم درباره دیپلماتهایی است که از اعضای حزب کمونیست چین هستند و این شهامت را داشتند تا در یک کشور جنگزده در برابر بارش گلولهها همه هموطنان چینی را به سلامتی از کشور جنگی خارج کنند.
سال ۲۰۱۸ نیز فیلمی مشابه با عنوان «عملیات دریای سرخ» درباره خروج ۶۰۰ شهروند چینی و ۲۰۰ نفر از دیگر کشورها و خارج کردن آنها از بندر جنوبی یمن ساخته شد که در مراکش فیلمبرداری شده بود و از آن به عنوان اولین فیلم دریایی مدرن چین یاد شده بود.
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