جکی چان پس از دریافت اسکار افتخاری: بالاخره این جایزه را بردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جکی چان دیشب در مراسم اسکار افتخاری، این جایزه را دریافت کرد.
این ستاره محبوب وقتی ۲۳ سال پیش در خانه سیلوستر استالونه جایزه اسکار را دید با خود گفت باید من هم یکی از همینها را به دست بیاورم.
دیشب در مراسم سالانه اهدای جوایز، این بازیگر چینی و استاد هنرهای رزمی سرانجام این جایزه کوچک طلایی را به دست آورد.
چان ۶۲ ساله در این مراسم گفت: پس از ۵۶ سال بودن در صنعت فیلم، بازی کردن در بیش از ۲۰۰ فیلم و خرد کردن اینهمه استخوان، خلاصه این جایزه را بردم.
وی در سخنانش یادآوری کرد این مراسم را همیشه با والدینش تماشا کرده و پدرش بارها از او پرسیده بود که چرا او از هالیوود این جایزه برجسته را نمیگیرد در حالی که این همه فیلم بازی کرده است.
او با تحسین هنگکنگ به عنوان شهر زادگاهش گفت به این که چینی است مفتخر است و از طرفدارانش تشکر میکند که او را حمایت میکنند. او گفت: این که اینهمه فیلم میسازم، از میان پنجرهها میپرم و کتک میزنم و کتک میخورم و استخوانهایم را میشکنم؛ فقط برای هوادارانم است.
برای روی صحنه آمدن این بازیگر کریس تاکر همبازی او و تام هنکس و میشل یئو او را دعوت کردند.
هنس با اهدای این جایزه به جکی چان این را افتخاری برای خودش خواند و گفت فیلمهای هنرهای رزمی و کمدی اکشنها معمولا در مراسم اسکار نادیده گرفته میشوند.
در این مراسم آن وی.کوتس تدوینگر ۹۰ ساله بریتانیایی، لین استالمستر کارگردان ۸۸ ساله بازیگران و نیز فردریک وایزمن مستندساز ۸۶ ساله نیز با دریافت جایزه اسکار افتخاری تقدیر شدند.
دنزل واشنگتن، لوپیتا نیونگو، نیکول کیدمن، اما استون، رایان رینولدز، ایمی آدامز و دیو پاتل از بازیگرانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.
جایزه افتخاری اسکار برای تقدیر از دستاوردهای یک عمر و تاثیرگذاری آن افراد در سینمای جهان اهدا می شود.
امسال هشتمین سال اهدای جوایز اسکار افتخاری است و اسپایک لی کارگردان و جینا رولندز بازیگر، سال پیش جوایز اسکار افتخاری را به خانه بردند. فرانسیس فورد کوپولا، ژان-لوک گدار، لورن باکال، اپرا وینفری و آنجلینا جولی در سالهای پیش دریافت کننده این جایزه بودند.
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