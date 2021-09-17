شفافیت در دستور کار شورای شهر بوشهر/ طرح « ۴۸ - ۴۸» کلید خورد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در انتخابات گذشته شفافیت به عنوان یکی از اولویت‌ها و حداقل یکی از شعارها اغلب کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد؛ چه کسانی که انتخاب شدند و چه کسانی که راهی به شورا نیافتند.

در همین راستا مطالبه شفافیت به عنوان یکی از اولویت‌ها و مطالبات مردم شهرها و روستاهای استان بوشهر از اعضای شوراها مطرح شده و با جدیت نیز دنبال می‌شود.

در راستای مطالبه مسجدی‌های شهر با عنوان «۴۸ ماه خدمتگزاری، ۴۸ جلسه پاسخگویی در ۴۸ مسجد»، اولین جلسه پاسخگویی اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر عصر جمعه در مسجد امیرالمومنین (ع) محله سرتُل برگزار شد.

در این نشست که مردم به بیان دغدغه‌ها و مطالبات خود پرداختند، بعد از بیان مسائل و مشکلات توسط اهالی محل و مطالبه گران اعضای شورا پاسخ‌های لازم ارائه دادند.

رویکرد شورا شفافیت و خدمت رسانی است

عضو شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: شورای شهر با رویکرد شفافیت و خدمت رسانی به مردم کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم قدم‌های خوبی در این زمینه برداریم.

پروین خوشبخت با بیان اینکه مسجد محل دیده بانی است و مردم دیده بانی خوبی برای نظارت هستند تصریح کرد: تلاش داریم تا همه امور برای مردم شفاف باشد و پاسخگوی مردم باشیم.



وی افزود: ما آماده‌ایم که با خرد جمعی و در کنار هم مشکلات را حل کنیم و امیدواریم بتوانیم اقدامات خوبی در راستای حل مشکلات مردم و توسعه شهر برداریم.

خوشبخت در خصوص شفافیت در موضوع انتخاب شهردار اظهار داشت: سخنگوی شورا روند انتخابات شهردار را اعلام خواهند کرد.

فعالیت‌ها در شهرداری الکترونیکی می‌شود

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: در راستای هوشمند سازی و کاهش بوروکراسی اداری که خود فساد زا نیز می‌تواند باشد سیستم یکپارچه شهرسازی جایگزین سامانه قدیمی شهرسازی که ۲۰ سال از عمر آن می‌گذرد خواهد شد.

ایمان زندی نیا اضافه کرد: شهروندان بدون نیاز به مراجعه به شهرداری از منزل یا محل کار خود امور مربوط به پروانه ساختمان و پرداخت عوارض را به صورت آنلاین توسط پلتفرم‌های تعیین شده انجام دهند که این یکی برنامه‌های شفاف سازی در کنار سایر برنامه‌ها خواهد بود.

وی افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ پروژه‌هایی دیده شده که باید اجرایی شود و در خصوص پروژه‌های جدید ما پیشنهادات را احصا می‌کنیم و بعد از بررسی در بودجه سال آینده منظور می‌کنیم.

شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر نیز اظهار داشت: از روز اول اعلام کردیم ما شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری و در همه زمینه‌ها در کنار مردم هستیم و تلاش و هدف ما کسب رضایت مندی شهروندان بوشهری است.

جعفر پورکبگانی افزود: همزمان با ورود ما به شورا با توجه به پیک شدید پنجم کرونا در استان که شهروندان ما را دچار مشکل کرده بود و مبلغ دو میلیارد تومان برای درمان بیماران کرونایی تصویب کردیم و همچنین در راه اندازی یک مرکز درمان سرپایی در مدرسه حوزه علمیه الزهرا مشارکت کردیم.

وی ادامه داد: انتخاب سرپرست و شهردار بندر بوشهر از دیگر اقدامات شورا بود همچنین به مسائل و مشکلات آرامستان جدید بوشهر ورود جدی پیدا کردیم.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: دو جلسه اختصاصی ویژه آرامستان تشکیل دادیم که خوشبختانه عملیات جاده دسترسی به آرامستان آغاز شد و مشکلات آب و برق نیز تقریباً حل و یک آمبولانس نیز خریداری خواهد شد و در حال برنامه ریزی برای حل سایر مشکلات آرامستان هستیم.

پورکبگانی خاطر نشان کرد: گذر سرتل به نیروگاه یکی از خروجی‌های مهم شهر بود که مبلغ ۱۳ میلیارد تومان اعتبار استانی آن در حال برگشت خوردن بود که با پیگیری‌های که انجام دادیم و با حمایت معاونت عمرانی استاندار این اعتبار باقی ماند و با انتخاب پیمانکار در روزهای آینده تجهیز کارگاه فاز دو این جاده انجام می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر تشکیل سازمان عمران و بهسازی شهرداری را ضروری دانست و گفت: این سازمان می‌تواند نقش مهمی در توسعه و عمران شهری و کاهش هزینه‌ها داشته باشد.

وی با تاکید بر توجه به درآمدهای پایدار در شهرداری اضافه کرد: مجموعه کارخانه آسفالت یک سرمایه ارزشمند اما بلااستفاده مانده و باید با یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح به درآمدزایی برسد و می‌تواند نیازهای سایر شهرداری‌های استان را نیز تأمین کند.

پورکبگانی افزایش ۶۰ درصدی عوارض ساختمانی در سال جاری را یکی از دغدغه‌ای جدی شورا دانست و بیان کرد: جلساتی در این زمینه گرفته شده و مقرر شد شهرداری لایحه کاهش عوارض را هفته آینده به شورا ارسال و به مناسبت هفته دفاع مقدس ما لایحه را که افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ خواهد داشت تصویب خواهیم کرد.

وی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز، توجه به وضعیت پسماند شهر، جمع آوری سگ‌های بلاصاحب را از دیگر برنامه‌های شورا دانست.

خدمت به مردم با سلایق مختلف

نایب رئیس شورای شهر بوشهر گفت: اعضای شورا با سلایق مختلف در راستای خدمت به مردم تلاش کرده و از همه ظرفیت‌های در این راستا استفاده خواهد شد.

شهناز پولادی در مورد فرآیند انتخاب شهردار بندر بوشهر بیان کرد: در ابتدا ۵۳ نفر کاندید بودند که سپس به ۲۱ نفر و بعد ۱۲ نفر و نهایتاً به یک نفر رسید.

وی خاطرنشان کرد: افرادی کاندید شدند که صلاحیت و تخصص آنها محرز شده بود و اعضای شورا به آنها رأی اعتماد داده بودند.

نایب رئیس شورای شهر بوشهر در مورد اینکه گفته می‌شود از قبل شهردار تعیین شده بود افزود: به عنوان کوچک‌ترین عضو شورا خودم را از این موضوع مبرا می دانم زیرا تمامی اعضای شورا صاحب فکر و اندیشه و اهل تعامل و گرفتن مشورت هستند و اینکه همه متفق قول چشم‌ها ببندند این‌طور نبوده است.

پولادی بیان کرد: امیدوارم مهندس حیدری در سمت شهردار بندر بوشهر بتواند افق خوبی برای شهر رقم بزنند.

آغاز فاز دوم گذر سرتل به نیروگاه

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر گفت: گذر سرتل به تنگک توسط شهرداری تبدیل به دو فاز شده که فاز اول دو کیلومتر از ابتدای سرتل به سمت آرامستان و فاز دوم ۱.۸ کیلومتراز تنگک سوم به سمت سرتل است.

وحید نیک‌روش ادامه داد: پیمانکار فاز دوم این طرح با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان انتخاب شده و با تجهیز کارگاه عملیات اجرایی فاز دوم این پروژه آغاز می‌شود و به‌زودی مناقصه فاز اول انتخاب پیمانکار برگزار می‌شود.

وی افزود: آسفالت کوچه‌ها و معابر یکی از مطالبات جدی شهروندان است که مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای منطقه جنوبی و پنج میلیارد برای منطقه شمالی اختصاص داده شده و پیمانکار دو پروژه مشخص و آسفالت کوچه‌های تعیین شده بزودی شروع می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر از برگزاری مناقصه تقاطع شهید سلیمانی و انتخاب پیمانکار آن خبر داد که به یک دغدغه جدی شورا و شهروندان تبدیل شده بود.

نیک روش مبلغ پیمان این تقاطع ۹۰ میلیارد اعلام کرد و افزود: در بودجه سال جاری مبلغ ۱۵ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که امیدواریم ۵۰ میلیارد تومان اعتبار استانی به این پروژه شاخص در مرکز استان اختصاص داده شود.

۲۲ خانه ورزش در محلات بوشهر ایجاد می‌شود

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر بوشهر با قدردانی از برگزار کنندگان نشست مردمی اعضای شورا با اهالی کوی سرتل گفت: امیدواریم بتوانیم ۴۸ ماه در ۴۸ مسجد پاسخگوی شهروندان فهیم بوشهری باشیم.

خدیجه گرشاسبی پیوست فرهنگی را بسیار مهم دانست و افزود: تمام طرح‌های عمران شهری باید پیوست فرهنگی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد شور و نشاط و ترویج ورزش در محلات ایجاد ۲۲ خانه ورزش در محلات شهر بوشهر در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر بوشهر ادامه داد: ایجاد فرهنگسرا در محلات شهر بوشهر نیز از دیگر برنامه‌های شورا و شهرداری اعلام کرد.

گرشاسبی تصریح کرد: در هر جا شورای شهر از فساد دور باشد مدیریت شهری نیز از فساد دور خواهد بود.

انتظار می‌رود اعضای شورای شهر به وعده‌های خود پایبند باشند هر ماه در یک مسجد حضور یافته و پاسخگوی سوالات مردم باشند.