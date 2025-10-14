گرشاسبی: خدمات در آرامستان جدید بوشهر ارتقا یابد

خدیجه گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه گسترده شهروندان در روزهای پنج‌شنبه برای زیارت قبور و قرائت فاتحه، اظهار کرد: برخی از عزیزان به‌ویژه آنان که فاقد وسیله نقلیه شخصی هستند، به دلیل مسافت طولانی با مشکل مواجه می‌شوند.

وی اضافه کرد: تاکید شده که شهرداری، در روزهای پنج‌شنبه سرویس‌های اتوبوسرانی از مرکز و محلات جنوبی شهر به سمت این آرامستان برقرار کند.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به پیگیری‌های قبلی برای احداث مسیری از گذر شهید گرد به آرامستان که مقرر بود در شورای ترافیک نیز مطرح گردد خواستار پیگیری جدی‌تر شهرداری برای ایجاد این مسیر دسترسی شد.

گرشاسبی با یادآوری بازدیدهای میدانی اعضای شورا و درخواست‌های مکرر شهروندان برای نصب سایه‌بان‌های متحدالشکل در آرامستان، بر ضرورت تعیین‌تکلیف و اجرای این طرح توسط شهرداری تأکید کرد.