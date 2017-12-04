خبرگزاری مهر - گروه استانها - نساء کروندی: بعد از خبر منع قانونی فعالیت غلامعلی میگلینژاد در جایگاه شهردار بوشهر به دلیل بازنشسته بودن و پایان کار او، اکنون شهرداری بوشهر توسط سرپرست اداره میشود.
این روزها خبر تعیین صلاحیت، رد صلاحیت و انتخاب شهردار بیش از عزل و نصبهای استانداری در خبرهای رسانههای بوشهر قرار گرفته است.
انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری یکی از اصلیترین کارهای شورای شهر است که چند مدت است اعضای شورای شهر بوشهر برای به نتیجه رسیدن انتخاب شهردار دچار کش و قوسهای زیادی شدهاند.
پس از برکناری شهردار بازنشسته بوشهر، تلاش برای انتخاب شهردار جدید توسط اعضای شورا آغاز شده است و هشت گزینه نهایی معرفی شدند ولی هنوز گزینه نهایی مشخص نشده است.
اعضای شورای شهر گزینههای خود برای تصدی سکاندار شهرداری بوشهر را معرفی کردهاند، کارنامه و برنامههای این افراد در دست بررسی است و انتظار میرود در آینده نزدیک شاهد انتخاب شهردار باشیم.
انتخاب ۸ گزینه نهایی برای شهرداری
از بین تمام احتمالات ۸ نفر در لیست کاندیداهای شهردار قرار گرفتند؛ هشت نفری که از جناحهای مختلف سیاسی بودند و برخی از آنها افرادی نامآشنا برای مردم بوشهر بودند.
نورالدین امیری مدیر سابق سازمان همیاری شهرداریهای استان، عبدالخالق برزگرزاده رئیس شورای چهارم و عضو فعلی شورا معاون تامین اجتماعی شهرستان بوشهر، احمد جعفری نسب فرماندار گناوه و تنگستان در دولت احمدی نژاد و فرماندار هندیجان و شادگان خوزستان در دولت روحانی، غلامحسین حسینی مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان بوشهر، محمود رضایی معاون سابق شهرسازی و معماری شهرداری شیراز، ماه منیر فرخ پور معاون سابق مدیریت اجرایی مسکن و شهرسازی استان، عضو نظام مهندسی ساختمان بوشهر، علی مهرپویا معاون شرکت مخابرات استان بوشهر، مسعود نصوری معاون سابق عمرانی استانداری، مدیرعامل سابق منطقه ویژه پارس و مدیرعامل فعلی آبفا روستایی استان هشت نفر کاندیدای اصلی شهرداری بند بوشهر بودند که توسط اعضاء انتخاب و معرفی شدند.
اما دو گزینه معرفی شده از این افراد که مسعود نصوری و محمود رضایی بودند انصراف خود را از انتخاب شدن به عنوان شهردار بوشهر به شورای شهر اعلام کردند.
ناهماهنگی اعضای شورا در شنیدن برنامهها
در نهایت مقرر شد که عصر روز یکشنبه اعضای شورای اسلامی شهر بوشهر برنامههای افراد معرفی شده برای شهرداری را بشنوند و گزینه اصلح انتخاب شود.
در نشست عصر روز یکشنبه اعضای شورای شهر بوشهر، ابوذر دهدار رئیس شورای شهر بوشهر نظر اعضای شورا را در مورد الزامی بودن حضور کاندیداهای شهرداری در جمع اعضا یا صرفا ارائه برنامه و بررسی آن توسط شورا را جویا شد و گفت: باید فرصت بیشتری برای شنیدن برنامهها و بررسی آنها داشته باشیم.
علیرغم ارسال دعوتنامه به کاندیداهای نهایی شهردار بندر بوشهر، اعضای شورای شهر در مورد نحوه بررسی برنامههای کاندیداها به نتیجه نرسیدند و مناقشه بر سر نحوه بررسی برنامههای نامزدهای شهرداری رخ داد.
اعضای شورای شهر بر سر چگونگی بررسی برنامهها و توانمندیهای نامزدها توافق نداشته و خواهان دگرگونی مکانیسم کنونی بودند.
لغو ارائه برنامهها زیبنده نیست
یکی از اعضای شورای شهر بوشهر با اشاره به لغو ارائه شفاهی برنامهها توسط کاندیدای نهایی در اعتراض به این لغو اظهار داشت: این زیبنده شورا نیست در حالی که دعوتنامه برای حضور نامزدها ارسال شده است امروز تصمیم میگیرید که جلسه بررسی را به روز دیگری موکول کنید و این صحیح نیست.
طاهره شمشیری افزود: تصمیم به بررسی گزینهها در جلسه جاری بوده و باید دستور کار جلسه لحاظ شود.
عضو شورا نامزد تصدی شهرداری
ابوذر دهدار رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص چگونگی حضور عضو شورای شهر بوشهر که اکنون کاندیدای شهردار است، در رایگیری انتخاب شهردار عنوان کرد: عبدالخالق برزگززاده میتواند به خود رأی بدهد.
وی اضافه کرد: در صورتی که برزگرزاده به عنوان شهردار بوشهر توسط اعضای شورای شهر انتخاب شود، تا زمان صدور حکم توسط وزیر کشور میتواند در جلسات شورا حاضر باشد و دو شغله محسوب نمیشود.
انتخاب اصلح بر اساس برنامهها
اکبر توسلی یکی دیگر از اعضای شورای شهر بوشهر عنوان کرد: موکول شدن جلسه انتخاب شهردار به زمانی دیگر به دلیل بررسی بهتر و بیشتر گزینهها صورت گرفته است.
وی بیان داشت: نگاه شورا برنامه محور است و بر اساس برنامه افراد، گزینه اصلح را انتخاب خواهد کرد.
طبق رای اعضای شورا، انتخاب شهردار به سهشنبه هفته آینده موکول شده است تا باید منتظر ماند تا ببینیم اعضای شورای شهر بر اساس برنامههای کاندیداها چه کسی را انتخاب خواهند کرد.
البته این موضوع هم دور از ذهن نیست که اعضای شورا قبل از دیدن و شنیدن برنامهها نیز تصمیم خود را گرفته باشند.
نظر شما