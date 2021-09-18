به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیونر حریم خصوصی داده‌های ایرلند (DPC) از فیس بوک خواسته تا به طور واضح نشان دهد نشانگر ال ای دی روی عینک هوشمند این شرکت یک ابزار کارآمد برای این است که به افراد هشدار می‌دهد از آنها فیلمبرداری یا عکسبرداری می‌شود.

این شبکه اجتماعی به تازگی با همکاری ری بن عینک هوشمندی به بازار عرضه کرده که به کاربر اجازه می‌دهد موسیقی گوش کند، به تماس‌ها پاسخ دهد، عکس بگیرد و ویدئوی کوتاه ثبت کند و به اشتراک بگذارد.

در بیانیه این رگولاتور آمده است: هرچند بسیاری از دستگاه‌ها مانند موبایل می‌توانند تصاویر و ویدئوی افراد دیگر را ثبت کنند، اما هنگام ثبت آن دوربین یا موبایل به طور واضح این عمل را نشان می‌دهد. بنابراین افراد دیگر متوجه می‌شوند. اما در این عینک هوشمند یک نشانگر بسیار کوچک هنگام ثبت تصاویر روشن می‌شود. برای DPC و گارانته (سازمان حفاظت از داده ایتالیا) مشخص نشد که فیس بوک و ری بن در این زمینه تحقیقات کافی انجام داده‌اند تا تضمین شود چراغ ال ای دی یک ابزار مؤثر برای هشدار دادن به طرف سوم است.

کمیسیونر حریم خصوصی داده‌های ایرلند اعلام کرد مانند رگولاتور حفاظت از داده ایتالیا درباره این محصول فیس بوک نگرانی‌هایی دارد.

چندی قبل گارانته از فیس بوک خواسته بود تا عینک هوشمند مذکور را جهت همخوانی با قوانین حریم خصوصی ارزیابی کند.