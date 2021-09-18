واکنش اوراق به افزایش سقف وام مسکن/ هزینه دریافت وام ۶۰ میلیون شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعات پایانی آخرین روز کاری هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن تا دو برابر ارقام فعلی موافقت کرد که با توجه به بسته بودن زمان بازار سرمایه در چهارشنبه ۲۴ شهریور، مجالی برای تغییر در قیمت این اوراق پیش نیامد و امروز شنبه ۲۷ شهریور، نخستین واکنش‌ها به این افزایش سقف تسهیلات مسکن در معاملات بازار این اوراق، رقم خورد.

سقف‌های جدید وام مسکن

بر این اساس وام متقاضیان دریافت تسهیلات انفرادی مسکن در تهران از ۱۰۰ به ۲۰۰ و زوجین از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین سقف وام مسکن از حل اوراق تسهیلات برای متقاضیان فردی شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر از ۸۰ به ۱۶۰ و زوجین از ۱۶۰ به ۳۲۰ میلیون تومان رسید.

سقف تسهیلات مذکور برای متقاضیان فردی ساکن سایر شهرها از ۶۰ به ۱۲۰ و زوجین از ۱۲۰ به ۲۴۰ میلیون تومان رشد کرده است.

وام جعاله تعمیرات مسکن نیز که همراه با وام خرید پرداخت می‌شود، از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان رسیده که امکان دریافت تسهیلات خرید مسکن از سوی زوجین تهرانی تا ۴۸۰ میلیون تومان را فراهم کرده است.

خریداران مسکن؛ در خوف و رجا

با این حال بخش زیادی از متقاضیان دریافت این تسهیلات هنوز دست نگه داشته‌اند تا از وضعیت پرونده خود مطلع شوند سپس اقدام به خرید اوراق تسهیلات کنند؛ این بلاتکلیفی سبب شده تعداد معاملات این اوراق و برگه‌های به فروش رسیده در معاملات امروز (۲۷ شهریور) به شدت کاهش یابد.

به گفته کارشناسان، از دیگر علل عدم استقبال از وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، پایین بودن قدرت خرید آن نسبت به هزینه تمام شده یک واحد ۵۰ متری در تهران و نیز بالا بودن مبلغ اقساط ماهانه آن است.

با وام جدید مسکن چند متر خانه می‌توان خرید؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۱ میلیون تومان است که درنتیجه قیمت یک واحد ۵۰ متری، ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان خواهد بود؛ لذا وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن می‌تواند تنها حدود ۳۱ درصد (کمتر از یک سوم) قیمت یک واحد مسکونی در تهران را پاسخگو باشد.

ضمن اینکه با تسهیلات مذکور (۴۸۰ میلیون تومانی) زوجین می‌توانند حداکثر ۱۵.۵ و مجردها (وام ۲۸۰ میلیون تومانی) ۹ متر از یک واحد مسکونی با متوسط قیمت هر متر ۳۱ میلیون تومان را در پایتخت خریداری کرد.

جدیدترین قیمت اوراق تسهیلات مسکن

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز شنبه ۲۷ شهریور تقریباً در همه نمادهای زیرمجموعه نماد تسه با سد محکم «سقف دامنه نوسان ۵ درصدی» مواجه شدند و رشد ۲ تا ۳.۵ هزار تومانی را تجربه کردند.

در حال حاضر بازه قیمتی اوراق تسهیلات مسکن ۶۲ تا ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

به جز سه نماد تسه ۰۰۰۲، تسه ۰۰۰۳ و تسه ۰۰۰۵ (اوراق مسکن اردیبهشت، خرداد و مرداد امسال) که به ترتیب ۱۲، ۱۳ و ۳۲ هزار برگه فروش داشتند، در سایر نمادها، فروش اوراق کمتر از هزار برگه بود.

هزینه ۶۰ میلیون تومانی دریافت وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی

برای دریافت وام مسکن انفرادی در تهران (۲۸۰ میلیون تومان) متقاضیان باید ۵۶۰ برگه خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۳۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان باید بپردازند.

همچنین زوجین تهرانی که قصد دریافت وام ۴۸۰ میلیون تومانی را دارند باید ۹۶۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند که با احتساب هر برگه ۶۳ هزار تومان، ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان هزینه این وام خواهد بود.