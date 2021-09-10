وام یک میلیارد تومانی مسکن جوانان از کی پرداخت می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، تنها بانک تخصصی در بخش مسکن چند روز قبل در خبری از موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل حساب سپرده پس‌انداز مسکن جوانان به یک میلیارد تومان خبر داد.

بر این اساس دارندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان که از سال ۱۴۰۰ اقدام به افتتاح این حساب کنند، در یک دوره انتظار ۵ تا ۱۵ می‌توانند از تسهیلات مرتبط با این حساب بهره مند شوند.

نرخ سود این تسهیلات برای کسانی که ۵ سال ماهانه اقدام به واریز ۲۰۰ هزار تومان کنند، ۶ درصد است.

ولی در پایان سال پنجم (سال ۱۴۰۵) در تهران ۴۰۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ و مراکز استان ۳۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن دریافت خواهند کرد.

نرخ سود این تسهیلات برای کسانی که در پایان سال پانزدهم اقدام به دریافت آن کنند، ۹ درصد است.

ارقام واریزی دارنده این حساب در ۵ سال اول ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، در سال‌های ششم تا دهم هر ماه ۳۰۰ هزار تومان و در سال‌های یازدهم تا پانزدهم نیز ماهانه ۴۰۰ هزار تومان است تا بتواند وام یک میلیارد تومانی را در پایان سال پانزدهم دریافت کند.

رقم وامی که از محل حساب مذکور (حساب پس‌انداز مسکن جوانان) به کسانی که در سال جاری اقدام به افتتاح حساب کرده‌اند، داده می‌شود، در پایان سال پانزدهم (سال ۱۴۱۵) در تهران یک میلیارد تومان، کلانشهرها ۸۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان است.

وام یک میلیاردی چند سال دیگر پرداخت می‌شود؟

سال گذشته هم شورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان در پایان سال پانزدهم موافقت کرده بود.

به عبارت دیگر، اگر کسانی که سال ۱۳۹۹ این حساب را افتتاح کرده‌اند، در سال ۱۴۱۴ تنها ۴۰۰ میلیون تومان وام مسکن می‌گیرند اما کسانی که سال ۱۴۰۰ این حساب را باز کرده‌اند، در سال ۱۴۱۵ یک میلیارد تومان دریافت می‌کنند!

اقساط ماهانه ۹ میلیون تومانی

بر اساس اعلام بانک مذکور، بازپرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی مسکن، ۲۰ ساله است.

با این حساب رقم اقساط آن ماهانه ۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۲۵۹ تومان خواهد بود.

وام گیرنده در پایان سال بیستم، ۲ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان به بانک برمی‌گرداند که با کسر یک میلیارد تومان اصل وام، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تومان آن سود این تسهیلات خواهد بود.