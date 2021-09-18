اختلال اینترنت مراکز واکسیناسیون برطرف شد

جمال هادیان زواره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: صبح امروز وزارت بهداشت از قطعی شبکه اینترنت مخابرات در تهران خبر داد که با پیگیری‌های انجام شده این مشکل به سرعت برطرف شد و هم اکنون اوضاع به حال نرمال بازگشته است.

وی با اینکه قطعی اینترنت مخابرات در تهران ناشی از یک اشکال فنی در شبکه فیبرنوری بوده است، اظهار داشت: به محض اعلام مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و اطلاع یافتن مخابرات از مشکل به وجود آمده، تلاش برای حل مشکل آغاز شد و ظرف ۱۵ دقیقه مخابرات اختلال را برطرف کرد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات با بیان اینکه هم اکنون شبکه دسترسی اینترنت مراکز واکسیناسیون کاملاً پایدار بوده و در حال سرویس دهی است، گفت: اپراتورهای ارتباطی تمهیدات ویژه ای برای پیشگیری از قطعی و اختلال در شبکه اندیشیده‌اند و مراکز پشتیبانی آنها نیز فعال است و به ندرت ممکن است که برخی اختلالات خارج از این روال پیش بیاید که به سرعت تیم فنی اپراتورها اشکال به وجود آمده را برطرف خواهند کرد.

به گزارش مهر، صبح امروز مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، در اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه شبکه وزارت بهداشت توسط شرکت مخابرات استان تهران قطع شده است و مراکز واکسیناسیون قادر به ثبت واکسن نیستند، عنوان کرد: هر ساعت قطعی ارتباط وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکل برای صد هزار مراجعه کننده به مراکز واکسیناسیون می‌شود. از وزیر ارتباطات و مسئولان ذی‌ربط این وزارتخانه درخواست می‌کنیم با درک شرایط موجود، ضمن دستور فوری به برقراری مجدد ارتباط، جلوی تکرار این موضوع را بگیرند.