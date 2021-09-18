نامداران ادب ایران با قرآن مأنوس بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عادله کشمیری ظهر شنبه در همایش تجلیل از همراهان قرآن کریم در گرگان اظهارکرد: با نگاهی به تاریخ فرهنگ و ادب ایران زمین، مشاهده می شود که نام داران شعر و ادب ایران با قرآن مانوس بوده اند و همواره با تاثیر پذیری و یا بر اساس قرآن اشعاری را از خود به جای گذاشته اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه قرآن اقیانوس مواجی است که هر کسی می تواند به حد توان از آن بهره ببرد، گفت: افتخار می کنیم پیرو دینی هستیم که کامل ترین و بهترین دین خدا است و معجزه پیامبرش کتابی است که برای کمال سعادت دنیا و آخرت به شمار می رود.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره ملی نگارگری و داستانک قرآن و عترت، تلاوت های مجلسی و برپایی کارگاه ها، پویش ها و نمایشگاه های قرآن کریم و پیگیری اطلس قرآنی و انجمن خیران قرآن تنها گوشه ای از فعالیت های گسترده این اداره کل در حوزه قرآن و عترت است.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان هم گفت: پس از ارزیابی هزار و ۹۸ روستای ثبت نامی در سامانه طرح ملی انتخاب روستای قرآنی ایران، توسط هیأت های انتخاب در استان ها و معرفی ۳۷ روستا از ۲۵ استان کشور، هیأت انتخاب مرکزی با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف کار خود را آغاز کرد که در مرحله اول، ۱۸ روستا برای ارزیابی میدانی مستندات و گزارش های دریافتی انتخاب شد.

محمد رعیت افزود: در استان گلستان ۴۰ روستا در سامانه ثبت نام کرده بودند که از این تعداد سه روستای دنگلان، زیارت و توران فارس بیشترین امتیاز ارزیابی را کسب کردند که در نهایت در آیین اختتامیه این همایش در مرکز پس از انتخاب هفت روستای منتخب کشوری؛ از تعدادی از روستاها از جمله روستای دنگلان استان گلستان با در نظر گرفتن بسته حمایتی از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر به عمل آمد.

رعیت همچنین به رونمایی از کتاب جزء ۳۰ قرآن کریم به زبان طبری اشاره کرد که امروز از آن رونمایی خواهد شد و گفت: در راستای انس، تقویت و توجه اقوام به قرآن کریم، کتاب جزء ۳۰ قرآن کریم به زبان طبری به همت سید محمد مهدی کمالی آماده شده است.