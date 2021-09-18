اعتراض به محدودیت های کرونایی در استرالیا/ ۲۷۰ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش ها حاکی از آن است که اعتراض مردم استرالیا به محدودیت های کرونایی در شهرهای «ملبورن» و «سیدنی» استرالیا به خشونت کشیده شده حال آنکه ادعا می شود تعدادی پلیس هم در این میان مجروح شده اند.

گفته می شود در مجموع دو هزار پلیس، تردد در مرکز شهر ملبورن را عملا متوقف کردند اما با این وجود حدود ۷۰۰ نفر برای اعتراض به محدودیت های کرونایی جمع شدند که از این میان، ۲۳۵ نفر بازداشت شدند.

۳۲ معترض هم در شهر سیدنی بازداشت شدند حال آنکه تعداد پلیس هایی که کارشان به بیمارستان کشید؛ شش نفر اعلام شده است.

استرالیا به ویژه در سه شهر اصلی ملبورن، سیدنی و کانبرا در مواجهه با سویه «دلتا» کرونا، محدودیت های شدیدی را اعمال کرده و گفته می شود تا دست کم ۷۰ درصد از افراد بالای ۱۶ سال واکسینه نشوند؛ وضع به همین منوال ادامه خواهد داشت.