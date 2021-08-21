بازداشت بیش از ۲۵۰ تن از شهروندان استرالیا در ملبورن و سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی شکل گیری اعتراضات خیابانی گسترده در دو شهر بزرگ استرالیا یعنی ملبورن و سیدنی علیه محدودیت ها و تعطیلات وضع شده کرونایی از سوی دولت این کشور، دستکم ۲۵۰ نفر از شهروندان این کشور بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش، منابع محلی استرالیا از شرکت بیش از ۴ هزار نفر در اعتراضات امروز دو شهر ملبورن و سیدنی خبر دادند که در پی درگیر شدن عده ای از معترضین با نیروهای پلیس، دستکم ۲۵۰ نفر از آنها بازداشت شده و ۶ نیروی پلیس هم به دلیل مصدومیت ناشی از درگیری با معترضین راهی بیمارستان شدند.

در همین حال، پلیس ایالت ویکتوریا دلیل بازداشت معترضین را رفتار خشونت آمیز و حمله آنها به پلیس اعلام کرده است.

نیروهای پلیس همچنین از ورود تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی دیگر به مرکز شهر سیدنی جلوگیری کرده اند.

لازم به ذکر است دولت استرالیا علیرغم اجرای برنامه واکسیناسیون گسترده در این کشور، اقدام به حفظ و اعمال محدودیت های کرونایی در راستای مقابله با شیوع کرونا کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی منابع دولتی استرالیا، تاکنون بیش از ۲۹ درصد از جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه شده و ۴ درصد نیز دوز اول واکسن خود را دریافت کرده اند.