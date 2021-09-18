پایداری شبکه ارتباطی در آغاز سال تحصیلی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، عیسی زارع پور در دیدار جداگانه با اعضای هیئت‌مدیره همراه اول و ایرانسل گفت: به اعتقاد من خیلی از مشکلات در فضای همدلی و همراهی چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح دولت قابل‌حل است. وفاقی در سطح ملی شکل‌گرفته تا این صنعت رشد کند و با این وفاق و همدلی می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات پیش روی اپراتورها برطرف شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه برنامه محوری وزارت ارتباطات در دوره جدید تکمیل شبکه ملی اطلاعات است، گفت: برای تحقق این برنامه نقش اپراتورها برجسته است و اگر اپراتورها پای کار نیایند این برنامه محقق نخواهد شد.

کارگروه بررسی موانع توسعه زیرساخت اپراتورها تشکیل می‌شود

وی با اشاره به درخواست‌هایی که برای بازنگری در تعرفه‌ها متناسب با نرخ تورم مطرح است، گفت: اطمینان می‌دهیم که همه ظرفیت‌های لازم برای حل مشکلات اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشتیبانی و حمایت وزارت ارتباطات از اپراتورها یک بخش از کار است و راه‌حل بخشی از مشکلات در درون خود اپراتورها است و ضروری است که اپراتورها در ساختارهای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های کلان خود بازنگری کنند.

زارع پور به‌منظور حل مشکلات پیش روی اپراتورها دستور داد تا کارگروهی ویژه برای بررسی موانع و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه زیرساخت‌های اپراتورها تشکیل شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: عدم افزایش تعرفه‌ها در سالیان گذشته باعث ایجاد مشکلات زیادی برای اپراتورها شده است اما نه می‌شود و نه می‌توانیم یک‌باره در تعرفه‌ها بازنگری کنیم بلکه اگر ضرورت پیدا کرد باید پیوست اقناعی و رسانه‌ای مناسب تهیه شود تا مردم با این موضوع همراهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به جایگاه راهبردی فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت و شخص رئیس‌جمهور، عنایت ویژه‌ای به ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند و یکی از بندهای «میثاق‌نامه دولت سیزدهم» که در ابتدای تشکیل دولت به امضای وزرا رسید، توسعه فناوری اطلاعات و به‌کارگیری آن در حوزه کاری وزارتخانه‌ها است. روح حاکم بر سند فساد ستیزی هم که دولت قرائت شد استفاده از فناوری اطلاعات است.

وی با اشاره به تجربه موفق ایرانسل در جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: از این تجربه می‌توانیم در بخش‌های دیگر هم استفاده و با همکاری اپراتورها زمینه ورود سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کنیم.

زارع‌پور در پاسخ به طرح برخی گلایه‌ها نسبت به نحوه برخورد شهرداری‌ها با سایت‌های BTS اپراتورها دستور داد گزارشی از تخریب سایت‌های مخابراتی اپراتورها تهیه تا این مسئله از راه‌های مقتضی پیگیری شود.

لزوم توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک

وزیر ارتباطات با اشاره به شروع سال تحصیلی و نقش اپراتورها، به‌ویژه همراه اول در آموزش مجازی دانش‌آموزان گفت: در حال حاضر پلتفرم «شاد» به عنوان بخشی از آموزش الکترونیک رسمی در کشور پذیرفته شده است و در این حوزه زحمات زیادی توسط همراه اول کشیده شده است.

وی افزود: با توجه به شروع مدارس، اپراتورها باید برای پایداری و افزایش ظرفیت شبکه ارتباطی کشور و نیز برطرف کردن مشکلات و توسعه قابلیت‌های سامانه‌های آموزش الکترونیک به‌سرعت اقدام کنند تا در ابتدای سال تحصیلی مردم و به‌ویژه اولیای دانش‌آموزان احساس اطمینان و آرامش داشته باشند.

در ابتدای این دو نشست مجزا، مدیران عامل اپراتورهای همراه، معاونین و اعضای هیئت‌مدیره آنان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.