مرگ های کرونایی در تهران تا آخر هفته ۲ رقمی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، با اشاره به روند نزولی بیماری کرونا در تهران، گفت: پیش بینی ما این است که با توجه به نزولی شدن آمار مراجعات بیماران کرونایی و کاهش موارد بستری، میزان مرگ و میرهای روزانه در تهران ظرف دو سه روز آینده ۲ رقمی شود.

وی افزود: میزان مراجعان ما به زیر ۱۷ هزار نفر رسیده و آخرین فوتی‌های ما روز گذشته ۱۱۱ مورد بود که پیش بینی می‌کنیم تا سه شنبه و چهارشنبه، باید شاهد ۲ رقمی شدن مرگ و میرها باشیم.

زالی ادامه داد: ۱۲ درصد از گروه‌های سنی بالای ۶۵ سال در تهران هنوز واکسن نزده‌اند که این مسئله می‌تواند خطرناک باشد. زیرا، این افراد جزو گروه‌های پرخطر هستند و باید واکسن بزنند.