واکسیناسیون دانش آموزی روز جمعه هم ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، شهریار جانبازی، افزود: در راستای بازگشایی ایمن مدارس، بر اساس دستور مقام عالی وزارت مبنی بر تسریع در ادامه و اجرای واکسیناسیون دانش‌آموزان ۱۸-۱۲ سال، برنامه واکسیناسیون دانش‌آموزان در دستور کار معاونت امور بهداشتی دانشگاه قرار گرفت.

به گفته وی، این طرح در ۵۵ مدرسه منتخب شهر تهران و ۴۳ مدرسه منتخب شهرستان‌های استان تهران روزهای ۱۵ و ۱۶ مهرماه اجرا می‌شود.

جانبازی با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰ درصد از جمعیت دانش آموزی پایتخت واکسینه شده اند، افزود: هدف از اجرای این طرح جهادی این است که دانش آموزان باقیمانده در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۴۰۰ واکسینه شوند.

وی ضمن تقدیر از سازمان‌های همکار در اجرای برنامه واکسیناسیون دانش آموزان، خاطرنشان کرد که این برنامه با همکاری استانداری تهران، آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های تهران، بسیج، هلال احمر، اورژانس تهران و با همکاری و نظارت مراکز بهداشت و شبکه‌های بهداشت و درمان انجام می‌شود.

جانبازی با اشاره به انجام تدابیر لازم برای حفظ سلامت دانش آموزان و والدین آنها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس خاطرنشان کرد: آن دسته از والدین دانش آموزان که تاکنون موفق به دریافت واکسن نشده اند، در این طرح جهادی دو روزه می‌توانند همراه فرزند خود در پایگاه‌های دانش آموزی واکسن دریافت کنند.

برای مشاهده مدارس منتخب واکسیناسیون تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اینجا کلیک کنید.