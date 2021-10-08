بایدن: خوشحالم که قانون «هاوانا» را امضا می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد طرحی را امضا کرده است که به کارکنان دیپلماتیک این کشور که به اصطلاح از «سندروم هاوانا» آسیب دیده‌اند، خسارت پرداخت شود.

بایدن در همین رابطه طی بیانیه‌ای گفت: امروز من خوشحال شدم که مصوبه (سندروم) «هاوانا» HAVANA را برای تبدیل به قانون امضا کردم تا اطمینان حاصل شود که ما تمام تلاش خود را برای در نظر گرفتن کارکنان دولت ایالات متحده که دچار حوادث غیر عادی مرتبط با سلامت شده‌اند، انجام می‌دهیم.

پیشتر مجلس آمریکا به اتفاق آرا قانونی را برای جبران خسارت پرسنل سازمان اطلاعات مرکزی این کشور موسوم به «سیا» و دیپلمات‌هایی که هنگام خدمت در کوبا، چین و جاهای دیگر تحت تأثیر سندروم هاوانا قرار گرفته بودند، تصویب کرده بود.

رسانه‌های آمریکایی در ماه آگوست با استناد به نامه‌ای که «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا به کارکنان وزارت امور خارجه ارسال کرد، گزارش داده بودند که وزارت خارجه این کشور هنوز نمی‌تواند دلایل و علت ایجاد سندروم هاوانا را مشخص کند.

بلینکن در این رابطه گفته بود: کارکنانی که به خارج از کشور می‌روند نگرانند که آیا آنها یا خانواده‌هایشان در معرض خطر هستند یا خیر. این کاملاً قابل درک است و ای کاش ما پاسخ‌های بیشتری برای شما داشتیم. ما همچنان به دنبال جواب این مسئله خواهیم بود.

علائم سندروم هاوانا در میان دیپلمات‌های آمریکایی و افسران سازمان سیا هر روز بیش از پیش گزارش می‌شود.

پیشتر «ویلیام برنز» رئیس سیا در ماه جولای مدعی شده بود که حدود ۱۰۰ افسر این سازمان و اعضای خانواده‌شان در میان ۲۰۰ مقام آمریکایی و خویشاوندان مبتلا به سندروم هاوانا هستند.

ماه گذشته میلادی نیز «کاملا هریس» معاون رئیس جمهور آمریکا ورودش به شهر «هانوی» پایتخت ویتنام را به مدت سه ساعت به تاخیر انداخت.

وزارت خارجه آمریکا علت این امر را گزارش سفارت این کشور در هانوی مبنی بر مشاهده فردی با مشکل سلامتی مشابه با سندروم هاوانا عنوان کرد.

سندروم مذکور اولین بار توسط مقامات سفارت آمریکا در کوبا در سال ۲۰۱۶ گزارش شد.

سال گذشته، یک هیئت آکادمی ملی علوم آمریکا دریافت که محتمل‌ترین نظریه این است که «انرژی فرکانس رادیویی هدایت شده و پالسی» باعث ایجاد این سندروم می‌شود.