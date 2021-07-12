شهردار میامی خواستار مداخله بین المللی و اعزام نیرو به کوبا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فراسیس سوآرز» شهردار شهر «میامی» در ایالت فلوریدا طی سخنانی مداخله جویانه خواستار دخالت بین المللی به رهبری آمریکا در امور داخلی کوبا شد.

به ادعای او در کوبا حمام خون به راه افتاده و برای حمایت از مردم این کشور باید یک مداخله بین المللی به رهبری آمریکا انجام شود.

سوآرز در راهپیمایی صدها نفر که در محله «هاوانای کوچک» در میامی جلوی رستورانی کوبایی تجمع کرده بودند، شرکت کرد و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی همچنین در یک کنفرانس خبری مدعی شد: کوبایی ها لایق و آماده این هستند که بدون نظام استبدادی بر خود حکومت کنند. این (مسئله) می تواند امروز به پایان برسد و باید که امروز به پایان برسد. آزادی برای میلیون ها نفر در این نیمکره (آمریکای جنوبی) از نیکاراگوئه تا ونزوئلا و بسیاری دیگر مفهوم و پیامد این لحظه است.

در همین رابطه، سه تن از نمایندگان کنگره آمریکا از ایالت فلوریدا نیز برای عقب نماندن از قافله مداخله در امور داخلی کوبا طی بیانیه ای مشترک همبستگی خود با اعتراضات در این کشور را اعلام کردند.

در متن بیانیه مشترک این سه نماینده کنگره ادعا شده است: اکنون بیش از هر زمانی، ایالات متحده و جامعه بین المللی باید از تلاش های مردم کوبا برای کسب آزادی حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمی پیشتر نیز «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی با مداخله در امور داخلی کوبا مدعی شد که آمریکا از مقامات این کشور می خواهد که در برابر معترضان و اعتراضات صلح آمیز آنها متوسل به خشونت نشوند.

وی در ادامه این ادعا نوشته بود: آمریکا از آزادی بیان و تجمع در سراسر کوبا حمایت می کند و هر گونه خشونت یا هدف گرفتن معترضان صلح جو که در حال مطالبه حقوق جهانی شان هستند را به شدت محکوم می کند.

سالیوان و دیگر مقامات آمریکایی در حالی نگران آزادی بیان در کوبا هستند که از سال میلادی گذشته، آمریکا درگیر اعتراضات علیه نژادپرستی گسترده در این کشور است و در بسیاری از موارد، مطالبات مردم با سرکوب پلیس ضد شورش مواجه شد.

پیشتر هزاران نفر از مردم کوبا در اعتراض به محدودیت‌های ایجاد شده در رابطه با ویروس کرونا، سرعت واکسیناسیون و آن‌چه بی‌توجهی دولت نامیده‌اند، به خیابان‌های هاوانا، سانتیاگو و دیگر شهرهای این کشور آمدند.

«میگوئل دیاز-کانل» رئیس جمهور کوبا که رهبری حزب کمونیست را نیز بر عهده دارد در یک نطق تلویزیونی وقوع اعتراضات در کشور را به ایالات متحده نسبت داد.

دیاز-کانل که در واکنش به این رخداد سفر کوتاهی به «سن آنتونیو د لوس بانوس» داشت، در بازگشت گفت که اعتراضات واقعی بوده، اما «مزدوران» ایالات متحده در شبکه‌های اجتماعی با به راه انداختن کمپین‌هایی از آن سوءاستفاده کرده‌اند.