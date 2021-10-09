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۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۵۷

فرماندار کنگان:

امنیت مطلوب و پایدار در شهرستان کنگان برقرار است

امنیت مطلوب و پایدار در شهرستان کنگان برقرار است

بوشهر- فرماندار شهرستان کنگان گفت: امنیت مطلوب و پایدار در شهرستان کنگان برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی پاک نژاد صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروی مسلح با تبریک حلول ماه ربیع الاول و هفته نیروی انتظامی بر مقتدران برپایی نظم و امنیت در ایران اسلامی اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی امسال با شعار پلیس هوشمند، امنیت پایدار نامگذاری شده است.

فرماندار شهرستان کنگان گفت: احساس امنیت پایدار حاصل اقتدار نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی است.

پاک نژاد ادامه داد: نیروی انتظامی سنگر اول ایجاد امنیت در جامعه است و همین موضوع، فعالیت این نهاد را حساس و قابل توجه می‌کند.

رئیس شورای تأمین شهرستان کنگان با قدردانی از نقش تعیین‌کننده نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار اجتماعی در شهرستان، گفت: تحقق امنیت اجتماعی مطلوب، بدون داشتن پلیس مقتدر، هوشمند، توانا و باکفایت که دغدغه اصلی او پاسداری از جان، مال، ناموس و آبروی انسان‌هاست و در این راه از هیج کوششی دریغ نمی‌ورزد، محقق نخواهد شد.

وی نیروی انتظامی را مظهر اقتدار نظام در تأمین امنیت داخلی عنوان کرد و گفت: در عرصه داخلی نیز امنیت و اقتدار ایران سبب دستیابی به موفقیت‌های مختلف به واسطه آرامش کشور شده که این امر نیز به جهت تلاش شبانه روزی و درایت نیروی انتظامی محقق شده است.

فرماندار کنگان گفت: باید تلاش شود از وقوع جرم در جامعه پیشگیری به عمل آید و این موضوع به عنوان فرهنگ عمومی در میان کارکنان نیروی انتظامی نهادینه شود. نیروی انتظامی باید اجرای قانون بر مبنای اخلاق و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دهید.

وی ادامه داد: بزرگترین سرمایه کشور ما اعتماد عمومی است و بخش اعظم آن به امنیت بر می‌گردد که مرهون نیروی انتظامی است که نقش بی بدیل دارد.

کد مطلب 5322869

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