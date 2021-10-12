گره خوردن هویت حوزه علمیه با خدمت به مردم در زمینه های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی دوشنبه شب در همایش تقدیر و تجلیل از طلاب جهادی برادر و خواهر استان قم که در سالن همایش‌های امین دار الولایه برگزار شد، ضمن قدردانی از خدمات طلاب جهادی در موج‌های مختلف شیوع کرونا گفت: طلاب جهادی با ایثار و فداکاری خالصانه خود برای مردم، الگو سازی برای جوانان و یاری رساندن به بیماران در بیمارستان‌ها بسیاری از خلأها را پر کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه در نظریه تاب آوری اسلامی، باید به شکل جامع توسط گروه‌های جهادی در جامعه فرهنگ سازی شود و در روزهای سخت و دشوار که همه در حال وحشت بودند، حوزویان بودند که سینه سپر کردند و با حرکت‌های جهادی به فعالیت پرداختند، افزود: نظریه تاب آوری بر چند عنصر تاکید می‌کند که جامعه می‌تواند خود را در برابر حوادث و بلایا حفظ کند و از این منظومه فکری برخوردار باشد و اولین عنصر این مجموعه ایمان منسجم و استوار است.

وی با بیان اینکه عناصر اخلاقی و فضیلت‌های روحی عنصر دوم نظریه تاب آوری در برابر سختی‌ها است و سومین مؤلفه مناسک و عبادات و آئین‌های فردی و اجتماعی است، ادامه داد: مؤلفه چهارم دلدادگی و پیوندهای اجتماعی، پنجم نظام اداری و خدماتی درست، ششم علم و دانش صحیح و هفتم روح انقلابی و مجاهدت است که تمامی این هفت مورد از عناصر تاب آوری از منظر اسلام است.

آیت الله اعرافی با تاکید بر اینکه ذات و هویت حوزه و روحانیت و در تاریخ خدمت بوده و اگر روزی ذهن ما از خدمت تهی شود، هویت خود را از دست داده‌ایم پس درس‌های حوزوی نهایتاً باید بیاید گره از کار جامعه در زندگی بگشاید، افزود: ما در یکصدمین سالگرد باز تأسیس حوزه علمیه قم، قرار داریم و شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه قم در همان بدو ورود به قم، به ساخت بیمارستان پرداخت و این نشان دهنده اهمیت گره گشایی از مردم توسط روحانیون است.

وی با اشاره به اینکه حوزه در کمک به مردم همواره در میدان بوده و تمام این خدمات با توجه به کار ویژه‌های روحانیت انجام شده است، ادامه داد: ستاد حوادث و بحران حوزه‌های علمیه، بلندگوی طلاب جهادی بوده و این حرکت برای هماهنگی بیشتر کارها به راه افتاده است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه حوزه در کمک به مردم همواره در میدان بوده و تمام این خدمات با توجه به کار ویژه‌های روحانیت انجام شده است، گفت: ستاد حوادث و بحران حوزه‌های علمیه، بلندگوی طلاب جهادی بوده و این حرکت برای هماهنگی بیشتر کارها به راه افتاده است.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم از برخی طلاب جهادگر عرصه خدمت در ایام شیوع کرونا قدردانی شد.