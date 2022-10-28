ترسیم نقشه جامع مدیریت بحران کشور امر بسیار مهمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، امروز ششم آبان‌ماه در دیدار رئیس و معاونین سازمان مدیریت بحران کشور با تجلیل از مجاهدت‌ها و تلاش‌های سازمان مدیریت بحران کشور، به اهمیت دانش مدیریت و شاخه‌ها و گرایش‌های متنوع آن اشاره و مدیریت بحران را از مهم‌ترین آن‌ها برشمرد و اظهار کرد: هدایت، انسجام‌بخشی و ساماندهی مدیریت‌های بحرانی که در سطوح مختلف اجتماعی شکل می‌گیرد، نیازمند توجه جدی است.

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، واقعه عاشورا را از بی‌نظیرترین و زیباترین جلوه‌ها و دربردارنده نظریات عمیق مدیریت بحران دانست و تصریح کرد: قدرت و عظمت روحی و ایستادگی حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط، ایشان را پرچمدار تبدیل تهدیدهای بی‌مانند تاریخی، به فرصت‌های عظیم کرده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه‌علمیه قم به نظریه تاب‌آوری در مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: نظریه تاب‌آوری در منطق اسلام، مبتنی بر افزایش توان تحمل و حضور نقش‌آفرین جامعه و افراد در صحنه‌های بحرانی معنی پیدا می‌کند؛ دو بال فکری، معرفتی و روحی به‌عنوان جنبه نرم‌افزاری و بال علمی، فنی، مهارتی و برنامه‌ای از مهم‌ترین پایه‌های ارتقای تاب‌آوری و بازسازی جامعه در مواجهه با سختی‌ها است.

آیت‌الله اعرافی با بیان این که تاب‌آوری درونی، روحی و اجتماعی، بر سه محور مهم بعد اعتقادی و نگرشی؛ خصلت‌ها و روحیات و نظام رفتاری استوار است، ادامه داد: انسان مؤمن در نظریه تاب‌آوری به تفسیر خوب و دقیقی از عالم مجهز است؛ هیچیک از دو بال اعتقادی، اخلاقی و فرهنگ و بال علم، دانش و فناوری جای یکدیگر را نمی‌گیرند.

عضو فقهای شورای نگهبان، رویکردهای علمی و مطالعاتی را نخستین رکن شکل‌گیری مدیریت موفق دانست و افزود: باید علم و دانش به معنای دقیق و درست آن مبنای فعالیت‌ها و اقدامات قرار گیرد و نظام علمی کشور نیز در خدمت پیشگیری و مقابله با بحران‌ها، نظام فناوری مناسب را تولید کند.

امام جمعه قم بیان کرد: بارها ثابت کرده‌ایم که باهمت و تلاش در سخت‌ترین تحریم‌ها موفق شدیم تا قله‌های دانش را در نوردیدیم؛ عظمت علمی، دانشی و اراده‌ای ملت ایران، مهم‌ترین عنصر فائق آمدن بر بحران‌هاست؛ این مهم‌ترین نکته‌ای است که تمدن غربی آن را بر نمی‌تابد و همواره نگران فعال‌سازی ظرفیت‌های عظیم ایران هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه بر اهمیت ترسیم و تقویت پیوست مواجهه با بحران در تمام نهادها و مجموعه‌های حاکمیتی تأکید و اذعان کرد: ترسیم نقشه جامع مدیریت بحران کشور و فعال‌سازی ظرفیت‌های همگانی امر بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه برخورداری از نگاه کلان راهبردی، توجه به رویکرد اقناع همگانی و آگاهی‌بخشی عمومی را مهم ارزیابی کرد و گفت: حوزه‌های علمیه همواره در خدمت مجموعه‌های فعال در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی است.

آیت‌الله اعرافی بر لزوم ترسیم پیوست حوزوی مدیریت بحران ناظر به رسالت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تبلیغی حوزه‌های علمیه تأکید کرد و افزود: جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌های اخیر حوزه‌های علمیه، به سمت تقویت کنشگری‌های فرهنگی، اجتماعی و نقش‌آفرینی رسالتی طلاب و حوزویان است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان، ضمن تقدیر از تلاش و مجاهدت خدمت‌رسانان به مردم و نقش‌آفرینی گروه‌های جهادی و مردمی، نقش سازمان مدیریت بحران کشور و ادارات تابعه در ایجاد هماهنگی، جریان‌سازی و پیشگیری و مدیریت بحران را بسیار برجسته و درخور تحسین و تقدیر دانست.