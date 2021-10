به گزارش خبرنگار مهر، در روز ملی بزرگداشت حافظ شیرازی سه شنبه بیستم مهر ماه ۱۴۰۰ برابر با دوازده اکتبر ۲۰۲۱ طی نشستی با چند شخصیت فرهیخته، نویسنده و فعال رسانه‌ای مسلمان و مسیحی اوگاندا ابعاد سازنده شخصیت لسان الغیب بررسی و نتایج این نشست تاکنون در رسانه‌های خبری آنلاین یوگابوز، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های پیام رسان وآتس آپ، صفحات اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، تویتر و… اوگاندا تحت عناوین «درس‌هایی از نشست روز حافظ شیرازی در کامپالا (Lessons From Hafez Day Celebrated in Kampala) و «اوگاندا روز حافظ شیرازی را گرامی داشت - Uganda commemorates Iranian poet Mohammad Hafez Shirazi»، «به اوگاندایی‌ها توصیه شد تا شاعر بزرگ ایران حافظ شیرازی را سرمشق قرار دهند - Ugandans advised to Emulate Great Poet Hafez Shirazi»، «رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران روز حافظ را به شاعران اوگاندا و آفریقا تبریک گفت» منعکس شد. در این نشست محمدرضا قزلسفلی، رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا طی درسگفتاری به تبیین شخصیت و شعر حافط پرداخت.

رایزن فرهنگی در این نشست ضمن عرض تبریک روز ملی حافظ به شاعران دو کشور ایران و اوگاندا گفت: جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و انتقال میراث علمی، فرهنگی، دینی و ادبی به نسل جدید سالروز تولد هر یک از مشاهیر و مفاخر را با برگزاری مراسمی، گرامی می‌دارد.

وی افزود: خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی شاعر، حافظ قرآن مجید، معروف به حافظ و لسان الغیب از مهم‌ترین و سرشناس‌ترین شاعران غزلسرای ایرانی در سطح جهان است.

رایزن فرهنگی ایران در کامپالا در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به جزئیاتی از زندگی حافظ با بیان اینکه فقر مالی، اقتصادی و گرسنگی مانع رشد معنوی و علمی انسان نیست گفت: شخصیت فوق العاده این شاعر بزرگ ایرانی در شرایطی شکل گرفته است که وی پس از فوت پدر به خاطر فقر شدید مالی در سنین نوجوانی ضمن تحصیل علم و دانش به عنوان کارگر روزمزد در نانوایی مشغول بود. به‌طوری که وی ادیب، عالم، عارف با استعداد و… و از غزل‌سرایان سرآمد زبان فارسی در سطح جهان شد.

وی اضافه کرد: اکثر غزلیات حافظ راجع به عشق خداوند متعال و حقیقت است. به طوری که این ویژگی، وی را را نزد ایرانیان و جهانیان به چهره‌ای مقدس تبدیل کرده است.

قزلسفلی در این نشست با بیان اینکه آرامگاه حافظ یکی از جاذبه‌های مهم توریستی شیراز به شمار می‌رود گفت: هرساله مردم ایران و شخصیت‌هایی از کشورهای مختلف دوازده اکتبر برابر با بیست مهر ماه هجری شمسی با اجتماع خود در آرامگاه حافظ، روز تولد او را گرامی می‌دارند. اما دو سال گذشته به خاطر شیوع کرونا این مراسم مجازی و آنلاین برگزار شده است.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به طبیعت اشعار حافظ اختصاص داد: این شاعر بزرگ ایرانی به خوبی دردها و آلام انسان و جامعه را درک می‌کرد. لذا اشعار او که با بیانی شیوا و دل نشین سروده است منجر به حل بحران‌ها و چالش‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی می‌شود.

قزلسفلی در ادامه سخنان خود به منظور تبیین آموزه‌ها و درس‌های حافظ به جامعه بشریت گفت: مردم داری، پاسداری از حق و حقوق مردم، رعایت حق‌الناس، داشتن تقوا در خلوت و جلوت، حفظ و تداوم دوست و دوستی و فدای چیز دیگر نکردن آن دو، دل باختگی عاشق به معشوق و به جان و دل خریدن مشکلات و سختی‌های ناشی از آن، عشق مقدس و چشمه جوشانی است که همه چیز را پاک می‌کند، انسان برای راحتی، خوشی و لذت به دنیا نیامده است و … از جمله آموزه‌ها و درس‌های شخصیت و میراث حافظ شیرازی برای ایران و ملت‌های آزاده جهان است.

با توجه به اینکه حافظ نگاهی بین المللی داشت و اشعار او مخاطبان جهانی داشته و دارد، قزلسفلی بخش دیگری از سخنان خود را به تبیین جایگاه حافظ نزد بزرگان ادبی کشورهای مختلف از جمله گوته، نیچه، آرتور کانن دویل، سر ویلیام جونز انگلیسی، ملکه ویکتوریا و دنیل لادینسکی اختصاص داد.