صهیونیسم مظهر نظام پلید حاکم در عصر ظهور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در کامپالا (اوگاندا)، همزمان با نیمه شعبان به منظور بزرگداشت میلاد با سعادت قطب عالم امکان، حضرت ولیعصر (عج) و تبیین جایگاه اصل انتظار، فواید و نقش آن در بصیرت، بیداری و توسعه همه جانبه مراسم متعددی در کامپالا و شهرستان‌های اوگاندا با شرکت اعضای سازمان‌های اسلامی و مسیحی، تعدادی از ائمه جمعه و جماعات، معلم‌ها، دانش آموزان و اقشار مختلف برگزار شد.

آئین‌های گرامیداشت نیمه شعبان در اوگاندا

همچنین روز یکشنبه چهارده شعبان ۱۴۴۲ برابر با هشت فروردین ۱۴۰۰ با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان در کامپالا و آقای کمیرا رمضان موگُیا مدیر مرکز آموزشی عصر ظهور مراسم ویژه نیمه شعبان در مناطق شرقی بوتالجا اوگاندا برای مردم آن منطقه برگزار شد. با برنامه ریزی‌های به عمل آمده و هماهنگی‌های صورت گرفته بین رایزنی فرهنگی و مرکز آموزشی عصر ظهور منطق شرقی اوگاندا چند برنامه از جمله مولودخوانی در وصف پیامبر اکرم (ص)، حضرت مهدی موعود (عج)، سوال و جواب در خصوص جمهوری اسلامی ایران، نوروز، فواید انتظار و… بخشی از مراسم بزرگداشت نیمه شعبان در مناطق شرقی موحولا و بوتالجای اوگاندا بود.

همچنین در برنامه دیگری ویژه میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود (عج) یک نشست علمی ویژه آشنایی با فرهنگ مهدویت و انتظار با حضور و سخنرانی رایزن فرهنگی برای دانش آموزان مدارس امام رضا (ع)، امیر المومنین (ع) و جمعی از دانشجویان و مدیران و اعضای سازمان‌های اسلامی اوگاندا در محل دانشکده اسلامی المصطفی (ص) برگزار شد.

در این نشست که با خوش‌آمدگویی و عرض تبریک حجت الاسلام و المسلمین دهقانی آغاز شد آقایان استاد آدم سبیالا و محمدرضا قزلسفلی در خصوص ابعاد سازنده اعتقاد به مهدویت سخنرانی کردند.

آدم سبیالا در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه جهانی شدن اسلام با انقلاب حضرت مهدی (عج) روی خواهد داد گفت آماده سازی همه جانبه توأم با بصیرت از لوازم اولیه فرهنگ انتظار است.

وی با بیان اینکه دلایل نقلی و عقلی حقانیت مهدویت و جهانی شدن را تائید کرده‌اند گفت: جامعه‌ای که منتظر منجی موعود باشد دوست را از دشمن و حق را از باطل تشخیص داده و با تلاش خود زمینه‌ها را برای ظهور حضرت مهدی (عج) فراهم می‌کند.

انتظار به توسعه فرهنگی و اقتصادی منجر می‌شود

محمدرضا قزلسفلی، رایزن فرهنگی ایران در اوگاندا ضمن عرض تبریک نیمه شعبان، برای ترسیم نقشه‌ای از مهدویت به مخاطبان گفت: اسلام مجموعه‌ای به هم پیوسته و غیرقابل تفکیک مرکب از نبوت پیامبر اکرم (ص)، امامت دوازده امام معصوم (ع) و در دوره غیبت کبرای ولایت فقیه است.

وی با اشاره به برخی از شرایط ولایت فقیه در دوره غیبت کبرای، ادامه داد: در حال حاضر حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) با داشتن جمیع شرایط، ولی فقیه و نایب حضرت مهدی موعود (عج) هستند. منجی موعود اسلام ناب حضرت مهدی (عج) فرزند امام حسن عسکری (ع) بوده و سیصد و سیزده نفر یاران اولیه آن حضرت خواهند بود.

قزلسفلی در ادامه به تشریح موضوعات مرتبط با ظهور منجی عالم بشریت از جمله معنا و مفهوم و مصداق دجال و سفیانی در قالب امپریالیسم، صهیونیسم به عنوان مظهر نظام پلید حاکم در عصر ظهور پرداخت.

رایزن فرهنگی در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه انسان منتظر همیشه بیدار، زنده، فعال و متحرک است گفت: استقرار عدل و قسط در جامعه جهانی از اهداف قیام منجی موعود است.

وی با بیان اینکه نفی مهدویت اسلام ناب محمدی (ص) با اهداف رسالت و نبوت منافات دارد گفت: نگاه فرقه‌های وهابیت، سلفیه، بهائیت، احمدیه مطابق با نقشه‌های استعماری روباه مکار بوده و با منجی موعود پیامبر اکرم (ص) تفاوت اساسی دارد.

رایزن فرهنگی ایران در کامپالا، در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انسان منتظر همیشه بیدار بوده و آمادگی فکری، روحی، عملی دارد، ادامه دارد: انتظار به ظهور منجی موعود (عج) بطور طبیعی به توسعه همه جانبه انسانی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و… منجر می‌شود.

قزلسفلی در ادامه سخنان خود در پاسخ به عوامل جاهل و مغرض وابسته به دشمنان اسلام با بیان اینکه مهدویت در طول رسالت انبیا الهی قرار دارد نه عرض آن گفت: با ظهور منجی موعود اسلام ناب اهداف تمام انبیا الهی (ع)، ائمه اطهار (ع)، علما و پیشوایان دینی، آرمان‌های انسانی و اهداف خلقت تحقق خواهد یافت و انسانیت به جامعه مطلوب خداوند متعال خواه رسید.

رایزن فرهنگی ایران در کامپالا اضافه کرد: اعتقاد به معارف قرآن مجید و اسلام ناب، امامت معصومین (ع)، رهبری ولایت فقیه، داشتن بصیرت، پایداری و شجاعت، رعایت اخلاق و حقوق دیگران، تعاون و همکاری، رسیدگی به مستضعفین، اهتمام به عدالت اجتماعی، اتحاد و انسجام بین مسلمین، نفی هرگونه استعمار و استثمار و… از جمله عوامل زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) است.