آموزش یک میلیون نفر قرآن آموز در طرح ملی «من قرآن را دوست دارم»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود میریان مدیر مرکز قرآن آستان قدس رضوی در خصوص طرح ملی «من قرآن را دوست دارم» اظهار داشت: چهارمین اجلاسیه اعتاب مقدسه در بهمن ماه ۱۳۹۹ تشکیل شد که یکی از ویژگی‌های مهم آن ارائه نتایج تحقیق‌ها و پژوهش‌های انجام شده در سطح ملی بود که نشان می‌داد فقط ۱۰ درصد از مردم می‌توانند قرآن بخوانند و از میان آنها فقط ۳ درصد صحیح می‌خوانند. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفت تا روخوانی قرآن در قالب یک طرح ملی مطرح شود.



وی با اشاره به اهمیت روخوانی قرآن تأکید کرد: اعتاب مقدسه در واقع مأمنی هستند که مردم در آنجا به تلاوت قرآن و ادعیه می‌پردازند و از همین رو این مکان‌های متبرک از دیرباز نقش مهمی در پایداری اعتقادات و به تبع خواندن قرآن و ادعیه داشته‌اند. از همین رو پس از آن اجلاسیه خواندن قرآن به عنوان نخستین گام مورد توجه قرار گرفت و نهضت ملی آموزش روخوانی قرآن کریم به عنوان «من قرآن را دوست دارم» آغاز شد که تا امروز به کار خود ادامه داده است.



وی افزود: این طرح با پوشش دادن رده‌های سنی مختلف از کودک ۸ ساله تا بزرگسالان و هر کسی که بتواند قرآن را بخواند هدف خود را آموزش روخوانی قرآن قرار داد تا از این طریق دریچه‌ای به سوی آشنایی با تعالیم دین مبین اسلام و انس با قرآن برداشته باشد. جامعه در نظر گرفته شده برای این طرح با توجه به برآوردها حدود یک میلیون نفر در سطح کشور ارزیابی شده است.



حجت الاسلام میریان تصریح کرد: اعتاب مقدسه حضرت عبدالعظیم، حضرت شاه‌چراغ، حضرت معصومه (س)، مسجد جمکران، سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی بقاع و امام‌زاده‌ها و دو مجموعه معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی در این طرح ملی مشارکت و همکاری دارند.



وی افزود: شرکت کنندگان در این طرح معنوی که از تیرماه امسال و همزمان با ولادت امام رضا (ع) آغاز شده و تا تیرماه سال ۱۴۰۱ ادامه خواهد داشت می‌توانند با ثبت نام در سامانه www.quranlove.net و دانلود ۱۴ فایل آموزشی روخوانی قرآن که توسط استاد احمد ابوالقاسمی آموزش داده شده است نسبت به شرکت در این طرح اقدام کنند. پس از ثبت نام اولیه ۱۴ فایل در اختیار قرآن آموزان قرار خواهد گرفت.



حجت الاسلام میریان خاطرنشان کرد: پس از ثبت نام در سامانه این طرح پشتیبان به عنوان معلم با شرکت‌کنندگان در پنج نوبت تماس می‌گیرد. ابتدا برای آشنایی سپس بعد از پایان جلسه پنجم و تماس سوم نیز در پایان درس دهم و همچنین تماس چهارم در پایان درس چهاردهم برقرار می‌شود تا قرآن آموزان تحت آموزش زیر نظر مربی قرار بگیرند. تماس پنجم نیز برای امتحان از این عزیزان است که در صورت قبولی و کسب امتیاز ۸۰ گواهینامه‌ای برای شرکت‌کنندگان در طرح صادر می‌شود.

مدیرعامل مرکز قرآن آستان قدس رضوی عنوان کرد: گواهینامه صادر شده برای این قرآن آموزان به امضای سه مرجع معتبر می‌رسد که رئیس کارگروه فرهنگی قرآنی اعتاب مقدسه ایران اسلامی، مدیرکل آموزش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین رئیس دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی از آن جمله هستند.



حجت الاسلام میریان تصریح کرد: بعد از صدور گواهینامه برای کسانی که در آزمون قبول شده‌اند آنها می‌توانند با کد ملی خود وارد سامانه قرعه کشی شده و از جوایز آن بهره‌مند شوند. قابل ذکر است که هر هفته ۱۴ جایزه یک میلیون تومانی و یک جایزه ۱۴ میلیون تومانی به قید قرعه به عزیزان این طرح تقدیم می‌شود.



وی از مهلت شرکت در این طرح ملی تا تیرماه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بی‌شک حضور در طرح روخوانی قرآن نه تنها موجبات انس با قرآن و آشنایی با کتاب آسمانی ماست که نور معنویت زندگی ما را نیز تحت شعاع قرار خواهد شد و به ترویج فرهنگ قرآن خوانی در سطح کشور خواهد انجامید.



گفتنی است عموم علاقه‌مندان، خانواده‌ها، مؤسسات قرآنی، نهادهای فرهنگی و قرآنی می‌توانند برای برقراری ارتباط مستمر و کسب اطلاعات بیشتر در این باره به سامانه ارتباطات مردمی حرم مطهر با شماره ۱۳۸ تماس حاصل فرمایند و یا برای ثبت نام در این طرح از طریق شماره‌های ۳۲۲۹۰۸۷۶ و داخلی ۱۳۳ و ۱۳۵ با مرکز قرآن آستان قدس رضوی اقدام کنند.