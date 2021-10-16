  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵

در بیانیه شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه مطرح شد؛

ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان انفجار تروریستی مسجد قندهار

ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان انفجار تروریستی مسجد قندهار

شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در پی انفجار تروریستی در مسجد فاطمیه امام بارگاه قندهار با حادثه‌دیدگان و مردم داغدار افعانستان ابراز همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در پی انفجار تروریستی در مسجد فاطمیه امام بارگاه قندهار با انتشار پیامی با حادثه‌دیدگان و مردم داغدار افعانستان ابراز همدردی کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر نمازجمعه مسلمین رنگ خون گرفت و در روز شهادت امام عسکری علیه السلام، مسجد فاطمیه امام بارگاه قندهار، مشهد شهیدان مظلومی شد که سال‌های سال است کشورشان قربانی توطئه‌های رنگارنگ آمریکا و صهیونیسم و مزدوران خیانتکار آن‌هاست.

اکنون بر همگان روشن شده است که آمریکای جهانخوار پس ازشکست‌های راهبردی خود در غرب آسیا و خصوصاً ازمردم سلحشور افغانستان، در صدد انتقام‌گیری و ایجاد التهاب و تنش و شعله‌ورسازی آتش تفرفه توسط عوامل نیابتی خود در این کشور و کشورهای دیگر منطقه است، احیا و فعال‌سازی دوباره گروهک داعش و دیگر مسلحین تکفیری که محصول طراحی‌های آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع منطقه هستند؛ بخشی ازتوطئه‌ای است که توسط دستگاه جنگ و نیرنگ استکبار تدارک دیده است. این شرایط، ضرورت هوشمندی و آمادگی مردم شریف افغانستان ازهمه مذاهب و اقوام را می‌طلبد.

انتظار می‌رود مسئولان کنونی افغانستان که وظیفه حفظ جان و مال و امنیت مردم برعهده آن‌ها است؛ فراتر از محکومیت و ابراز انزجار لسانی، برای جلوگیری از این جنایات، اقدامات سریع و موثّر را به انجام رسانند و مسئولانه و قاطعانه وارد عمل شده و وظیفه حتمی و قانونی خود را ایفا نمایند.

شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه به نمایندگی از ائمه محترم جمعه و نمازگزاران جمعه ایران اسلامی مراتب همدردی عمیق و تسلیت خود را با مردم عزیز افغانستان به ویژه حادثه‌دیدگان و خانواده‌های داغدار و مصیبت‌زده این فاجعه دردناک اعلام می‌دارد و برای شهیدان مظلوم نمازجمعه‌ی مسجد امام بارگاه قندهار، علو درجات و مغفرت الهی را درخواست می‌کند.

وَسَیَعلَمُ الّذِینَ ظَلَمُوا اَیَّ مُنقَلَبِِ یَنقَلِبُونَ.
والسلام علی اخوانناالمسلمین

کد مطلب 5328586

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها