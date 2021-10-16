به گزارش خبرگزاری مهر، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور در پی انفجار تروریستی در مسجد فاطمیه امام بارگاه قندهار با انتشار پیامی با حادثه‌دیدگان و مردم داغدار افعانستان ابراز همدردی کرد. متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

بار دیگر نمازجمعه مسلمین رنگ خون گرفت و در روز شهادت امام عسکری علیه السلام، مسجد فاطمیه امام بارگاه قندهار، مشهد شهیدان مظلومی شد که سال‌های سال است کشورشان قربانی توطئه‌های رنگارنگ آمریکا و صهیونیسم و مزدوران خیانتکار آن‌هاست.

اکنون بر همگان روشن شده است که آمریکای جهانخوار پس ازشکست‌های راهبردی خود در غرب آسیا و خصوصاً ازمردم سلحشور افغانستان، در صدد انتقام‌گیری و ایجاد التهاب و تنش و شعله‌ورسازی آتش تفرفه توسط عوامل نیابتی خود در این کشور و کشورهای دیگر منطقه است، احیا و فعال‌سازی دوباره گروهک داعش و دیگر مسلحین تکفیری که محصول طراحی‌های آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع منطقه هستند؛ بخشی ازتوطئه‌ای است که توسط دستگاه جنگ و نیرنگ استکبار تدارک دیده است. این شرایط، ضرورت هوشمندی و آمادگی مردم شریف افغانستان ازهمه مذاهب و اقوام را می‌طلبد.

انتظار می‌رود مسئولان کنونی افغانستان که وظیفه حفظ جان و مال و امنیت مردم برعهده آن‌ها است؛ فراتر از محکومیت و ابراز انزجار لسانی، برای جلوگیری از این جنایات، اقدامات سریع و موثّر را به انجام رسانند و مسئولانه و قاطعانه وارد عمل شده و وظیفه حتمی و قانونی خود را ایفا نمایند.

شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه به نمایندگی از ائمه محترم جمعه و نمازگزاران جمعه ایران اسلامی مراتب همدردی عمیق و تسلیت خود را با مردم عزیز افغانستان به ویژه حادثه‌دیدگان و خانواده‌های داغدار و مصیبت‌زده این فاجعه دردناک اعلام می‌دارد و برای شهیدان مظلوم نمازجمعه‌ی مسجد امام بارگاه قندهار، علو درجات و مغفرت الهی را درخواست می‌کند.

وَسَیَعلَمُ الّذِینَ ظَلَمُوا اَیَّ مُنقَلَبِِ یَنقَلِبُونَ.

والسلام علی اخوانناالمسلمین