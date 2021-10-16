افزوده شدن بیش از ۲ هزار خانوار نیازمند جدید به کمیته امداد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس اهرابی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۱۲۷ هزار خانوار در گیلان تحت حمایت کمیته امداد هستند، گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از دو هزار خانوار جدید تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه گیلان از نظر خانوارهای تحت پوشش در چهارمین استان کشور محسوب می‌شود، افزود: تعداد بالایی از خانوارها ساکن روستا هستند و از درآمد کافی برخوردار نیستند، تحت حمایت طرح شهید رجایی قرار دارند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با تأکید بر اینکه ماهیانه به طور میانگین حدود ۶۰ میلیارد تومان مستمری به حساب مددجویان گیلانی واریز می‌شود، گفت: توانمندسازی خانوارها در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در اولویت کاری کمیته امداد است.

وی ادامه داد: بسیاری از خانوارهای تحت حمایت استعداد و توانایی کار کردن را دارند بنابراین کمیته امداد بستر لازم را برای ورود آن‌ها به چرخه کسب‌وکار فراهم می‌کند.

اهرابی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در گیلان و قدردانی از کمک‌های خیران و تلاش‌های کادر درمانی استان، تصریح کرد: مددجویان می‌توانند به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با ورود به سایت الکترونیکی e.emdad.ir نسبت به ثبت درخواست خود در موضوعات مطرح‌شده به صورت غیرحضوری اقدام کنند که ۱۸ خدمت از طریق این سامانه قابل دریافت است.