رهایی محکوم به قصاص پس از ۱۲ سال حبس در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی با اشاره به نجات یک جوان دیگر با تلاش دستگاه قضائی از مجازات اعدام گفت: در هجدهم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ جسد نیمه سوخته شخصی حدود ۲۶ ساله در صفادشت کشف می‌شود که با تحقیقات به عمل آمده در دادسرای عمومی و انقلاب کرج، متهم شناسایی و بازداشت می‌شود.

وی افزود: در تحقیقات دادسرای ویژه جرایم جنایی کرج مشخص شد که همسایه مقتول با برنامه‌ریزی قبلی وی را به قتل رسانده است؛ قاتل که متولد سال ۱۳۶۵ بوده با نقشه قبلی، مقتول را به خارج از خانه دعوت کرده و در فرصتی مناسب نقشه خود را عملی کرده بود.

دادستان عمومی و انقلاب کرج با اشاره به اینکه محکوم بیش از ۱۲ سال در زندان محبوس و در انتظار اجرای حکم قصاص بوده متذکر شد: با تشکیل جلسات متعدد صلح و سازش توسط اجرای احکام کیفری کرج و با کمک معتمدین و بزرگان، در نهایت تلاش‌ها به ثمر نشست و اولیای دم مقتول رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند و قاتل که توبه کرده بود جانی دوباره یافت و ضمن آزادی از زندان به دامان خانواده خود بازگشت.