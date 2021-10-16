طرح سنجش استعدادهای شغلی در دانشگاه علامه اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح به همت مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه علامه طباطبایی و با همکاری واحد فناور یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد دانشگاه علامه طباطبایی و با هدف سنجش استعدادها، علایق شغلی، ایجاد پروفایل، کارنامه استعدادهای شغلی برای کلیه دانشجویان ورودی جدید به اجرا در می آید.

علاوه بر سنجش شاخص های سلامت روان و جسمی که پیش از این در فرایند ثبت نام دانشجویان ورودی جدید انجام می شد، با اجرای این طرح از سال جدید، کلیه دانشجویان، کارنامه استعدادهای شغلی نیز دریافت خواهند کرد.

قرار است مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه از این نتایج برای ترسیم برنامه مسیر شغلی آینده دانشجویان، ارائه مشاوره های شغلی- تحصیلی و نیز برگزاری دوره های مهارت آموزی، جهت بالا بردن آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار و کارآفرینی استفاده کند.