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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۱۴

آیت الله حسینی بوشهری:

مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا واکسیناسیون را ضروری بدانند

مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا واکسیناسیون را ضروری بدانند

قم- آیت الله حسینی بوشهری با تشکر از از زحمات و مجاهدتهای کادر درمان در مبارزه با کرونا گفت: مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا، واکسیناسیون را بر خود امری ضروری بدانند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسینی بوشهری ظهر شنبه در دیدار با بهرام عین الهی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی با قدردانی از تلاش مخلصانه کادر درمان و پزشکان گفت: همه مردم وظیفه دارند برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام واکسیناسیون را بر خود لازم و ضروری بدانند.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به آیات و روایات، حفظ جان را واجب دانست و افزود امروز یکی است راه‌های حفظ سلامتی واکسیناسیون علیه کرونا است که همه باید در آن مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: امروز کرونا سبک زندگی مردم را در دنیا تغییر داده و همه نگران آینده این بیماری هستند و جامعه علمی بهترین راه غلبه بر این ویروس منحوس و ناشناخته را انجام واکسیناسیون می‌داند.

آیت الله حسینی بوشهری ویروس کرونا را بیماری نادر در طول تاریخ عنوان کرد و گفت بیماری‌های مختلفی در دنیا وجود داشته که با واکسیناسیون و با اقدام دانشمندان ریشه کن شده است.

امام جمعه قم بار دیگر به روح شهدای سلامت درود فرستاد و با اشاره به جانفشانی کادر درمان در طول دو سال بیماری کرونا، افزود: در شرایطی که نزدیک‌ترین افراد در کنار بیماران خود قرار نمی‌گرفتند اما این پزشکان و پرستاران جان بر کف و متعهد بودند که به یاری بیماران شتافتند و آلام درد آنها بودند.

وی همچنین از حضور گروه‌های جهادی و به ویژه طلاب جهادگر در امر یاری رسانی به کادر درمان و بیماران مبتلا به کرونا قدردانی کرد.

رئیس جامعه مدرسین همچنین از دولت سیزدهم که برای گسترش واکسیناسیون و واردات واکسن مورد نیاز اقدامات بزرگ و جهادی انجام دادند تشکر کرد و یادآور شد: امروز به برکت فعالیت‌های جهادی دولت شرایط خوبی در حوزه درمان و واکسیناسیون به وجود آمده و مردم نسبت به درمان و فعالیت‌های کادر درمان امیدوارتر شده‌اند.

کد مطلب 5328904

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