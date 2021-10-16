مردم برای پیشگیری از شیوع کرونا واکسیناسیون را ضروری بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسینی بوشهری ظهر شنبه در دیدار با بهرام عین الهی وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی با قدردانی از تلاش مخلصانه کادر درمان و پزشکان گفت: همه مردم وظیفه دارند برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام واکسیناسیون را بر خود لازم و ضروری بدانند.

رئیس جامعه مدرسین با اشاره به آیات و روایات، حفظ جان را واجب دانست و افزود امروز یکی است راه‌های حفظ سلامتی واکسیناسیون علیه کرونا است که همه باید در آن مشارکت کنند.

وی تصریح کرد: امروز کرونا سبک زندگی مردم را در دنیا تغییر داده و همه نگران آینده این بیماری هستند و جامعه علمی بهترین راه غلبه بر این ویروس منحوس و ناشناخته را انجام واکسیناسیون می‌داند.

آیت الله حسینی بوشهری ویروس کرونا را بیماری نادر در طول تاریخ عنوان کرد و گفت بیماری‌های مختلفی در دنیا وجود داشته که با واکسیناسیون و با اقدام دانشمندان ریشه کن شده است.

امام جمعه قم بار دیگر به روح شهدای سلامت درود فرستاد و با اشاره به جانفشانی کادر درمان در طول دو سال بیماری کرونا، افزود: در شرایطی که نزدیک‌ترین افراد در کنار بیماران خود قرار نمی‌گرفتند اما این پزشکان و پرستاران جان بر کف و متعهد بودند که به یاری بیماران شتافتند و آلام درد آنها بودند.

وی همچنین از حضور گروه‌های جهادی و به ویژه طلاب جهادگر در امر یاری رسانی به کادر درمان و بیماران مبتلا به کرونا قدردانی کرد.

رئیس جامعه مدرسین همچنین از دولت سیزدهم که برای گسترش واکسیناسیون و واردات واکسن مورد نیاز اقدامات بزرگ و جهادی انجام دادند تشکر کرد و یادآور شد: امروز به برکت فعالیت‌های جهادی دولت شرایط خوبی در حوزه درمان و واکسیناسیون به وجود آمده و مردم نسبت به درمان و فعالیت‌های کادر درمان امیدوارتر شده‌اند.