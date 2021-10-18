ائتلاف سعودی ۲۳۲ بار آتش بس در الحدیده را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از تداوم نقض آتش بس در استان الحدیده این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، اتاق افسران ارتباط اعلام کرد که ائتلاف متجاوز سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۳۲ بار آتش بس در الحدیده را نقض کرد.

۸ مورد حمله هوایی به منطقه الفازه و پرواز ۱۵ هواپیمای جاسوسی ائتلاف سعودی در الفازه، الدریهمی، الجبلیه و الجاح از جمله موارد نقض آتش بس در استان الحدیده توسط این ائتلاف اعلام شده است.

ایجاد استحکامات رزمی در الجبلیه و حیس، ۲۳ مورد بمباران توپخانه ای و ۱۸۳ مورد تیراندازی با سلاح‌های مختلف از دیگر موارد نقض آتش بس در الحدیده توسط ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته است.

گفتنی است که عربستان سعودی بیش از ۶ سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت‌های این کشور وارد شده است.

این در حالی است که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن بر تداوم مقابله با تجاوزات ائتلاف سعودی تا زمان توقف تجاوز و رفع محاصره ملت یمن تاکید دارند.